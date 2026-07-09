На выставке «Дрон экспо — 2026» в Казани впервые продемонстрировали УАЗ с композитным бронепокрытием, которое твердеет под воздействием ультрафиолета. Испытания подтвердили, что материал выдерживает попадания пуль калибра 7,62 мм.

Казани на профильной выставке состоялась премьера УАЗ с нестандартной системой защиты. Внешне автомобиль не отличается от серийной «Буханки», однако его кузов обработан специальным составом на основе УФ-отверждаемого препрега. Технология позволяет наносить бронепокрытие на поверхности любой сложности без использования сварки, тяжёлых плит и крепёжных элементов.

Изображение: ChatGPT

Разработкой занималось НПО «Фотополимер». Принцип работы основан на полимеризации смолы под воздействием солнечного света или ультрафиолетового излучения. Материал адаптируется под форму кузова, будь то фургон или капот, и после отверждения образует защитный слой. По словам представителя предприятия, эта же технология применяется в армировании тканей для бронежилетов, но в данном случае она адаптирована для криволинейных панелей автомобиля.

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Испытания, проведённые в АО «ЦНИИточмаш», подтвердили соответствие бронепокрытия классу защиты Бр5 — оно выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм, а также осколков (класс С2). Климатические тесты проводились в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, влагозащита проверена путём полного погружения под воду.

Разработка позволяет превратить стандартную «Буханку» в лёгкий броневик без необходимости отправлять машину на заводское бронирование. Защита может быть нанесена прямо в полевых условиях, что делает технологию применимой для военных и специальных подразделений.