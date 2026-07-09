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kosmos_news
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
На протяжении десятилетий астрономы полагались на теоретические модели для расчета размеров галактики, однако новый метод измерения показывает, что Млечный Путь значительно больше, чем считалось ранее.
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Внешние спиральные рукава Млечного Пути (гигантские структуры из звёзд, газа и пыли) находятся примерно на десять процентов дальше от галактического центра, чем предполагалось ранее. К этому результату, совершенно неожиданному для астрофизики, пришла группа исследователей из Италии.
Изображение: нейросеть qwen

Ученые изучили края галактики, используя инновационный метод, подробно описанный в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics. Новые расчёты не только показывают значительное изменение расстояний, но и демонстрируют, что самый дальний галактический рукав имеет огромную толщину, приблизительно 3500 световых лет (а не 1000-2000, как считалось ранее).

До сих пор эксперты в основном полагались на так называемые кинематические модели для картирования обширного Млечного Пути. Эти модели основаны на наблюдениях за газовыми облаками и их радиальными скоростями. Однако, поскольку наша Солнечная система расположена в центре галактического диска, плотная межзвездная пыль часто заслоняет прямой обзор этих более удаленных структур.

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Чтобы гораздо более непосредственно и точно зафиксировать размеры, ученые применили нетрадиционный метод, основанный на чистой, неевклидовой геометрии. Они использовали чрезвычайно яркое рентгеновское излучение от внегалактических гамма-всплесков, которое отражается от пылевых облаков внутри галактических спиральных рукавов и регистрируется на Земле как так называемое световое эхо.

Эти постоянно расширяющиеся кольца рассеяния рентгеновского излучения пыли ведут себя аналогично сигналам акустического гидролокатора под водой при физическом анализе, что позволяет исследователям измерять расстояния с высокой точностью. Инновационный метод систематически игнорирует все неопределенные предположения о вращении галактики и опирается исключительно на временную задержку и угол падения входящего излучения.

Целенаправленное объединение разнообразных наборов данных, включая записи чрезвычайно яркого гамма-всплеска GRB 221009A, позволило команде точно рассчитать расстояние центра Галактики до удаленных пылевых структур. Окончательные измерения показали расстояние в 19 килопарсеков, что соответствует 62 000 световым годам.

Как объяснила исследователь Илария Форнасьеро в интервью Space.com, эти новые поправки означают, помимо прочего, что текущие оценки общей массы Млечного Пути срочно нуждаются в пересмотре.

#космос #астрономия #млечный путь #галактика
Источник: space.com
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