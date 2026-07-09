Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Как отмечает издание Wccftech, речь идёт о единственном на данный момент известном OEM-производителе, предлагающем Ryzen 7 4700LE на рынке США.
реклама

AMD продолжает использовать процессоры прошлых поколений в готовых системах. На торговой площадке Amazon опубликовано предложение о продаже нового игрового компьютера, построенного на базе редкого восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 4700LE. Данный чип использует архитектуру Zen 2 (микроархитектура Renoir) и изначально выпускался исключительно для OEM-партнеров и встраиваемых систем, не поставляясь в широкую розницу для потребительского рынка. Готовый ПК предлагает американский производитель Qehi.

Источник изображения: videocardz.com

реклама

На момент публикации стоимость системного блока зафиксирована на уровне 799,99 доллара США, что на 50 долларов относительно первоначальной цены в 849,99 доллара. Аппаратная база устройства построена вокруг процессорного разъема Socket AM4.

Центральный процессор Ryzen 7 4700LE включает 8 физических ядер и поддерживает 16 потоков вычислений. Чип основан на микроархитектуре Zen 2 (семейство Renoir) и произведен по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Базовая тактовая частота составляет 3,6 ГГц, частота в режиме автоматического разгона достигает 4,2 ГГц. Уровень расчетного тепловыделения (TDP) ограничен 65 Вт, объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ.

Отличием Ryzen 7 4700LE от других процессоров линейки Renoir (в частности, Ryzen 7 4700G) является отсутствие интегрированного графического ядра Radeon. Вывод изображения обеспечивается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 8 ГБ локальной памяти.

Источник изображения: Amazon

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц и твердотельный накопитель формата M.2 NVMe объемом 512 ГБ. Подключение к локальным и глобальным сетям осуществляется посредством модуля Wi-Fi 6. Аппаратные характеристики компьютера позволяют работать с офисными приложениями и запускать видеоигры в разрешении 1080p.

Интеграция Ryzen 7 4700LE в новые компьютерные сборки отражает стратегию корпорации AMD по продлению жизненного цикла предыдущих микроархитектур. Поставки OEM-компонентов поколений Zen 2 и Zen+ (включая недавний выпуск мобильных процессоров Ryzen 3 3100U и Ryzen 5 3501U) закрывают потребности системных интеграторов в бюджетном сегменте. Подобная практика обеспечивает реализацию складских запасов комплектующих стандарта AM4 и DDR4 для производства персональных компьютеров начального ценового уровня.

#amd #zen 2 #rtx 3050 #amd ryzen 7 4700le #qehi
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Samsung обогнала Nvidia по квартальной прибыли, а за этот год может заработать больше, чем за 40 лет
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
Пилот Мельников: Инициатива Минпромторга может способствовать серийному производству малой авиации
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter