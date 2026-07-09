Как отмечает издание Wccftech, речь идёт о единственном на данный момент известном OEM-производителе, предлагающем Ryzen 7 4700LE на рынке США.

AMD продолжает использовать процессоры прошлых поколений в готовых системах. На торговой площадке Amazon опубликовано предложение о продаже нового игрового компьютера, построенного на базе редкого восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 4700LE. Данный чип использует архитектуру Zen 2 (микроархитектура Renoir) и изначально выпускался исключительно для OEM-партнеров и встраиваемых систем, не поставляясь в широкую розницу для потребительского рынка. Готовый ПК предлагает американский производитель Qehi.

Источник изображения: videocardz.com

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На момент публикации стоимость системного блока зафиксирована на уровне 799,99 доллара США, что на 50 долларов относительно первоначальной цены в 849,99 доллара. Аппаратная база устройства построена вокруг процессорного разъема Socket AM4.

Центральный процессор Ryzen 7 4700LE включает 8 физических ядер и поддерживает 16 потоков вычислений. Чип основан на микроархитектуре Zen 2 (семейство Renoir) и произведен по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Базовая тактовая частота составляет 3,6 ГГц, частота в режиме автоматического разгона достигает 4,2 ГГц. Уровень расчетного тепловыделения (TDP) ограничен 65 Вт, объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ.

Отличием Ryzen 7 4700LE от других процессоров линейки Renoir (в частности, Ryzen 7 4700G) является отсутствие интегрированного графического ядра Radeon. Вывод изображения обеспечивается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 8 ГБ локальной памяти.

Источник изображения: Amazon

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц и твердотельный накопитель формата M.2 NVMe объемом 512 ГБ. Подключение к локальным и глобальным сетям осуществляется посредством модуля Wi-Fi 6. Аппаратные характеристики компьютера позволяют работать с офисными приложениями и запускать видеоигры в разрешении 1080p.

Интеграция Ryzen 7 4700LE в новые компьютерные сборки отражает стратегию корпорации AMD по продлению жизненного цикла предыдущих микроархитектур. Поставки OEM-компонентов поколений Zen 2 и Zen+ (включая недавний выпуск мобильных процессоров Ryzen 3 3100U и Ryzen 5 3501U) закрывают потребности системных интеграторов в бюджетном сегменте. Подобная практика обеспечивает реализацию складских запасов комплектующих стандарта AM4 и DDR4 для производства персональных компьютеров начального ценового уровня.