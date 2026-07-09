Видеокарта GeForce RTX 2080, дебютировавшая почти восемь лет назад, до сих пор способна обеспечить плавный игровой процесс в современных играх, что в своём видеоролике продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала zWORMz Gaming.
Тестовый ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, под управлением Windows 11 продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, TAA) – 90 fps/60 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, DLAA) – 76 fps/56 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, DLSS Quality) – 104 fps/67 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, RT Ultra, DLSS Quality) – 35 fps/29 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, высокие настройки, DLSS Quality) – 76 fps/55 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (1080p, высокие настройки, DLAA) – 76 fps/62 fps
- Assassin's Creed Shadows (1080p, средние настройки, DLSS Quality) – 61 fps
- Assassin's Creed Shadows (1080p, средние настройки, DLSS Quality, FG вкл.) – 100 fps/63 fps
- Forza Horizon 6 (1080p, настройки Extreme, высокое качество текстур, DLAA) – 73 fps/62 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, высокие настройки, MSAA 2x) – 353 fps/223 fps
- ARC Raiders (1080p, высокие настройки, среднее качество RT, DLAA) – 53 fps
- ARC Raiders (1080p, высокие настройки, среднее качество RT, DLSS Quality) – 81 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, средние настройки, низкое качество RT, DLAA) – 59 fps/48 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, средние настройки, низкое качество RT, DLSS Quality) – 73 fps
- God of War Ragnarök (1080p, высокие настройки, DLAA) – 73 fps/61 fps
- Alan Wake 2 (1080p, средние настройки, RT выкл., DLAA) – 50 fps/43 fps
- Alan Wake 2 (1080p, средние настройки, RT выкл., DLSS Quality) – 66 fps/52 fps
- Battlefield 6 (1080p, низкие настройки, AA выкл.) – 111 fps/84 fps
- Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, высокие настройки RT, DLAA) – 43 fps/39 fps
- Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, RT выкл., DLAA) – 79 fps/72 fps
- Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, высокие настройки RT, DLSS Quality) – 64 fps/58 fps
- Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, RT выкл., DLSS Quality) – 103 fps
- The Last of Us Part II Remastered (1080p, высокие настройки, DLAA) – 77 fps/64 fps
- Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.0)) – 49 fps/41 fps
- Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.5)/пресет M) – 36 fps
- Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.5)/пресет L) – 32 fps
- Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLSS 4.5 Quality/пресет L) – 36 fps
- Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLSS 4.0 Quality) – 60 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки RT, DLAA) – 85 fps/60 fps
- Red Dead Redemption 2 (1080p, качество текстур и теней Ultra, высокое качество освещения) – 80 fps/66 fps
- 007 First Light (1080p, высокие/средние настройки, высокое качество текстур, DLSS Quality) – 62 fps/34 fps
- Dota 2 (1080p, настройки Ultra) – 230 fps/105 fps
- Clair Obscur: Expedition 33 (1080p, высокие настройки, DLAA) – 64 fps/51 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen (1080p, высокие настройки) – 93 fps/72 fps
- Fortnite (1080p, высокие настройки, DLAA) – 71 fps/48 fps
- Call of Duty: Warzone (1080p, низкие/средние настройки, DLAA) – 76 fps/59 fps
В целом, видеокарта GeForce RTX 2080 в паре с процессором Ryzen 7 9800X3D обеспечивает высокие показатели частоты кадров в большинстве игр, обладая аппаратной поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS. Ограничивающим фактором в современных играх может стать 8 ГБ видеопамяти, хотя в большинстве случаев этого объёма VRAM пока хватает.