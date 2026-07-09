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Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Тестовая сборка была снабжена 32 ГБ ОЗУ.
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Видеокарта GeForce RTX 2080, дебютировавшая почти восемь лет назад, до сих пор способна обеспечить плавный игровой процесс в современных играх, что в своём видеоролике продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала zWORMz Gaming.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, под управлением Windows 11 продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, TAA) – 90 fps/60 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, DLAA) – 76 fps/56 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, DLSS Quality) – 104 fps/67 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, RT Ultra, DLSS Quality) – 35 fps/29 fps
  • Cyberpunk 2077 (1440p, высокие настройки, DLSS Quality) – 76 fps/55 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, высокие настройки, DLAA) – 76 fps/62 fps
  • Assassin's Creed Shadows (1080p, средние настройки, DLSS Quality) – 61 fps
  • Assassin's Creed Shadows (1080p, средние настройки, DLSS Quality, FG вкл.) – 100 fps/63 fps
  • Forza Horizon 6 (1080p, настройки Extreme, высокое качество текстур, DLAA) – 73 fps/62 fps
  • Counter-Strike 2 (1080p, высокие настройки, MSAA 2x) – 353 fps/223 fps
  • ARC Raiders (1080p, высокие настройки, среднее качество RT, DLAA) – 53 fps
  • ARC Raiders (1080p, высокие настройки, среднее качество RT, DLSS Quality) – 81 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, средние настройки, низкое качество RT, DLAA) – 59 fps/48 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, средние настройки, низкое качество RT, DLSS Quality) – 73 fps
  • God of War Ragnarök (1080p, высокие настройки, DLAA) – 73 fps/61 fps
  • Alan Wake 2 (1080p, средние настройки, RT выкл., DLAA) – 50 fps/43 fps
  • Alan Wake 2 (1080p, средние настройки, RT выкл., DLSS Quality) – 66 fps/52 fps
  • Battlefield 6 (1080p, низкие настройки, AA выкл.) – 111 fps/84 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, высокие настройки RT, DLAA) – 43 fps/39 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, RT выкл., DLAA) – 79 fps/72 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, высокие настройки RT, DLSS Quality) – 64 fps/58 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, пресет Normal, RT выкл., DLSS Quality) – 103 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (1080p, высокие настройки, DLAA) – 77 fps/64 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.0)) – 49 fps/41 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.5)/пресет M) – 36 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLAA (DLSS 4.5)/пресет L) – 32 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLSS 4.5 Quality/пресет L) – 36 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки, DLSS 4.0 Quality) – 60 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки RT, DLAA) – 85 fps/60 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1080p, качество текстур и теней Ultra, высокое качество освещения) – 80 fps/66 fps
  • 007 First Light (1080p, высокие/средние настройки, высокое качество текстур, DLSS Quality) – 62 fps/34 fps
  • Dota 2 (1080p, настройки Ultra) – 230 fps/105 fps
  • Clair Obscur: Expedition 33 (1080p, высокие настройки, DLAA) – 64 fps/51 fps
  • The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen (1080p, высокие настройки) – 93 fps/72 fps
  • Fortnite (1080p, высокие настройки, DLAA) – 71 fps/48 fps
  • Call of Duty: Warzone (1080p, низкие/средние настройки, DLAA) – 76 fps/59 fps
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В целом, видеокарта GeForce RTX 2080 в паре с процессором Ryzen 7 9800X3D обеспечивает высокие показатели частоты кадров в большинстве игр, обладая аппаратной поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS. Ограничивающим фактором в современных играх может стать 8 ГБ видеопамяти, хотя в большинстве случаев этого объёма VRAM пока хватает.

#ryzen 7 9800x3d #geforce rtx 2080
Источник: youtube.com
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