Новинка оснащена 10 ядрами в конфигурации 4+6.

Процессор AMD следующего поколения на базе архитектуры Zen 6 вновь был протестирован в бенчмарке Geekbench, заметно обогнав модель предшествующего поколения, пишет издание Wccftech.

Источник фото: OC3D

В базе данных Geekbench процессор AMD семейства Medusa Point, указанный с идентификатором 100-000001713-33_N, фигурирует на тестовой платформе Plum-MDS1, обладая в общей сложности 10 ядрами в конфигурации 4+6 с базовой частотой 2,0 ГГц и максимальной частотой 2,063 ГГц

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В одноядерном тесте новинка набрала 3174 балла, а в многоядерном получила 15 092 очка, что на 29 и 22 % больше по сравнению со средними результатами предшественника, 10-ядерного (4x Zen 5 и 6x Zen 5c) Ryzen AI 9 365, который может достигать частоты 5,0 ГГц.

Источник фото: Wccftech/Geekbench

Ожидается, что гибридные процессоры AMD Medusa Point дебютируют в следующем году, а более подробная информация о новинках будет раскрыта на CES 2027.