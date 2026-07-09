«РИА Новости» со ссылкой на ведущего разработчика MWS AI сообщает о внедрении дополнительных методов проверки пользователей американских нейросетей. Как известно, для российских пользователей ChatGPT, Gemini и Claude формально закрыты, но при помощи VPN можно получить к ним доступ.
Теперь Anthropic, OpenAI и Google собираются ввести новые меры для запрета доступа к своим нейросетям пользователям из стран, которые в США считают недружественными. По этой причине не рекомендуется работать исключительно с одной нейросетью, поскольку в любой момент можно потерять доступ. В частности, это может произойти, если будет введено требование прислать скан паспорта или другого документа для подтверждения личности.
Также американские разработчики нейросетей борются со сторонними платформами. Эти платформы призваны перенаправлять сделанные пользователями запросы через зарубежные аккаунты в нейросетях и возвращать ответы.
Anthropic в настоящее время стремится определить реальное местоположение пользователя. Помочь в этом может часовой пояс компьютера, отражающий российское местонахождение. Регулярная смена IP-адресов из разных стран также может выглядеть подозрительно, указывая на использование VPN или прокси. Разработчики нейросетей не одобряют массовое создание аккаунтов, большое число запросов и попытки обходить фильтры безопасности.