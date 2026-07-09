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Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Их разработчики могут усилить борьбу с обходом ограничений вроде использования VPN
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«РИА Новости» со ссылкой на ведущего разработчика MWS AI сообщает о внедрении дополнительных методов проверки пользователей американских нейросетей. Как известно, для российских пользователей ChatGPT, Gemini и Claude формально закрыты, но при помощи VPN можно получить к ним доступ.

Теперь Anthropic, OpenAI и Google собираются ввести новые меры для запрета доступа к своим нейросетям пользователям из стран, которые в США считают недружественными. По этой причине не рекомендуется работать исключительно с одной нейросетью, поскольку в любой момент можно потерять доступ. В частности, это может произойти, если будет введено требование прислать скан паспорта или другого документа для подтверждения личности.

Изображение: Gemini

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Также американские разработчики нейросетей борются со сторонними платформами. Эти платформы призваны перенаправлять сделанные пользователями запросы через зарубежные аккаунты в нейросетях и возвращать ответы.

Anthropic в настоящее время стремится определить реальное местоположение пользователя. Помочь в этом может часовой пояс компьютера, отражающий российское местонахождение. Регулярная смена IP-адресов из разных стран также может выглядеть подозрительно, указывая на использование VPN или прокси. Разработчики нейросетей не одобряют массовое создание аккаунтов, большое число запросов и попытки обходить фильтры безопасности.

#искусственный интеллект #google #openai #chatgpt #нейросети #gemini #vpn #anthropic #claude #риа новости
Источник: ria.ru
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