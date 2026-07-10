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crazycat21
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Возможный первый полёт перспективной машины запланирован на 2030 год.
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Американская компания Radia хочет сделать свой перспективный гигантский широкофюзеляжный грузовой самолет WindRunner более привлекательным для европейских стран НАТО. С этой целью Radia целенаправленно привлекает к сотрудничеству больше европейских поставщиков. Об этом сообщает профильный ресурс Flug Revue.

Изображение: Radia

Изначально WindRunner был задуман как гигантский самолёт, предназначенный для транспортировки лопастей роторов ветряных турбин по всему и доставки их даже в самые отдаленные уголки планеты, несмотря на свои весьма внушительные габариты. В настоящее время технологическая компания Radia, разработчик самолёта, продолжает реализацию своей идеи. Однако в общественном сознании получило распространение потенциальное применение этого четырёхдвигательного летательного аппарата в военных целях.

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Около года назад Radia в своём пресс-релизе сообщила, что компания и Пентагон проводят совместную оценку преимуществ самолёта WindRunner при перевозке негабаритных грузов как для гражданских, так и для военных нужд. В то же время компания Radia надеется заинтересовать своей разработкой потенциальных партнёров в Европе. Местные поставщики, которых Radia привлекает к строительству гигантского грузового самолёта, вероятно, рассматриваются как ключ к открытию совместного проекта.

Заявлено, что объём грузового отсека перспективного самолёта в семь раз больше, чем у Lockheed C-5 Galaxy. Изображение: Radia

В прошлом году американцы уже выбрали необходимые компании, включая итальянскую фирму Leonardo и испанскую Aernnova Aerospace. Leonardo будет строить фюзеляжи WindRunner, а Aernnova – выпускать крылья и крепления двигателей. Хвостовое оперение будет изготавливаться испанской компанией Aciturri. Итальянская фирма Magnaghi Aerospace отвечает за шасси.

Radia также объявила о том, что поручила французской компании Latecoere разработку системы электропроводки. Британская компания Stirling Dynamics будет отвечать за интеграцию системы управления полётом. При этом сама Radia будет выступать в качестве разработчика концепции и координатора, поскольку не располагает собственными производственными мощностями. Именно поэтому она намерена поручить строительство самолёта партнёрам.

В число других партнёров входят Akaer (Бразилия, герметичная кабина), Astronautics (США, авионика), Element Materials (Великобритания, силовые установки) и Ingenium (США, системы повышения подъемной силы). Первый полёт этого гигантского транспортного самолёта двойного назначения ожидается в 2030 году. WindRunner должен быть сертифицирован в соответствии с Федеральными авиационными правилами США. Новый крупногабаритный военный грузовой самолёт может представлять реальный интерес для европейских государств НАТО в будущем.

Изображение: Radia

Согласно информации компании Radia, максимальная грузоподъёмность нового самолёта составит «всего» 72,6 тонны, что меньше, чем у Ан-124 «Руслан» (120 тонн). Соответственно, по грузоподъёмности перспективный самолёт находится в одном ряду с C-17 Globemaster II. Однако WindRunner обладает уникально большим объёмом грузового отсека – 6800 кубических метров. Туда смогут вместиться сразу шесть тяжёлых вертолётов CH-47 Chinook или три истребителя F-16. Это является серьёзным преимуществом. Длина фюзеляжа WindRunner составит 109 метров и он может войти в историю мировой авиации как самый длинный самолёт. Если когда-нибудь всё же поднимется в воздух.

#новости #сша #авиация #европа #самолеты #radia #windrunner #c-17 globemaster i
Источник: flugrevue.de
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