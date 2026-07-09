Европейские авиастроители объединили усилия для создания принципиально новой силовой установки. Airbus, один из крупнейших мировых производителей гражданских самолётов, и MTU Aero Engines, ведущий разработчик авиадвигателей, подписали соглашение о совместном предприятии. Оно займётся разработкой и выводом на рынок полностью электрического водородного двигателя на топливных элементах.
Изображение: interestingengineering.com
Соглашение стало логическим продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного компаниями в июне 2025 года на авиасалоне в Ле-Бурже. Запуск совместного предприятия запланирован на 2027 год. Конкретные сроки будут определены после получения разрешений от европейских регуляторов и завершения необходимых согласовательных процедур.
В рамках нового предприятия Airbus передаст свои наработки в сфере гражданской авиации и обращения с жидким водородом, а MTU — компетенции в области конструирования силовых установок, создания топливных элементов, сертификационных процессов и послепродажного обслуживания. В основе работы топливного элемента лежит электрохимическая реакция между водородом и кислородом, единственным продуктом которой является водяной пар.
Изображение: interestingengineering.com
В зону ответственности совместного предприятия войдёт полный цикл создания двигателя — от конструкторских работ и тестирования до сертификации и серийного выпуска. По словам Брюно Фишефё, отвечающего в Airbus за перспективные программы, это позволит перевести научные разработки в разряд промышленных сертифицированных продуктов.
Разработка ведётся в рамках инициативы ZEROe, предусматривающей появление первого коммерческого лайнера с нулевыми выбросами к 2035 году. Новая силовая установка не будет производить углекислый газ и оксиды азота.
Штефан Вебер, старший вице-президент MTU по инжинирингу и технологиям, назвал проект важным этапом в создании авиадвигателей нового поколения. По его словам, инженеры стремятся получить безопасную, надёжную и экономически эффективную силовую установку, пригодную для экологически чистой авиации. Параллельно с технической частью компании будут участвовать в формировании нормативной базы и инфраструктуры для сертификации и эксплуатации водородных самолётов.