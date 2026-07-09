Проект направлен на замену традиционных турбореактивных силовых установок экологически чистыми системами на топливных элементах.

Европейские авиастроители объединили усилия для создания принципиально новой силовой установки. Airbus, один из крупнейших мировых производителей гражданских самолётов, и MTU Aero Engines, ведущий разработчик авиадвигателей, подписали соглашение о совместном предприятии. Оно займётся разработкой и выводом на рынок полностью электрического водородного двигателя на топливных элементах.

Изображение: interestingengineering.com

Соглашение стало логическим продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного компаниями в июне 2025 года на авиасалоне в Ле-Бурже. Запуск совместного предприятия запланирован на 2027 год. Конкретные сроки будут определены после получения разрешений от европейских регуляторов и завершения необходимых согласовательных процедур.

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В рамках нового предприятия Airbus передаст свои наработки в сфере гражданской авиации и обращения с жидким водородом, а MTU — компетенции в области конструирования силовых установок, создания топливных элементов, сертификационных процессов и послепродажного обслуживания. В основе работы топливного элемента лежит электрохимическая реакция между водородом и кислородом, единственным продуктом которой является водяной пар.

Изображение: interestingengineering.com

В зону ответственности совместного предприятия войдёт полный цикл создания двигателя — от конструкторских работ и тестирования до сертификации и серийного выпуска. По словам Брюно Фишефё, отвечающего в Airbus за перспективные программы, это позволит перевести научные разработки в разряд промышленных сертифицированных продуктов.

Разработка ведётся в рамках инициативы ZEROe, предусматривающей появление первого коммерческого лайнера с нулевыми выбросами к 2035 году. Новая силовая установка не будет производить углекислый газ и оксиды азота.

Штефан Вебер, старший вице-президент MTU по инжинирингу и технологиям, назвал проект важным этапом в создании авиадвигателей нового поколения. По его словам, инженеры стремятся получить безопасную, надёжную и экономически эффективную силовую установку, пригодную для экологически чистой авиации. Параллельно с технической частью компании будут участвовать в формировании нормативной базы и инфраструктуры для сертификации и эксплуатации водородных самолётов.