Сборка предлагается за 800 долларов.

Несколько недель назад стало известно, что AMD выпустила новый процессор Ryzen 7 4700LE, основанный на архитектуре Zen 2 и предназначенный для готовых систем, а сегодня журналисты издания Wccftech заметили данный CPU в составе бюджетного ПК на платформе Amazon.

Источник фото: Wccftech

Процессор AMD Ryzen 7 4700LE принадлежит к поколению Renoir, производится по 7-нм техпроцессу, оснащается 8 ядрами и 16 потоками с тактовой частотой до 4,2 ГГц, 4 МБ L2 и 8 МБ L3-кэша, совместим с платформой AM4 и имеет TDP до 65 Вт.

Источник фото: Wccftech

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Готовый ПК Qehi, снабжённый процессором Ryzen 7 4700LE, видеокартой GeForce RTX 3050 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ на платформе Amazon предлагается за 800 долларов США (с учётом скидки в 6 %).

Источник фото: Wccftech/Amazon

Отмечается, что отдельно данный CPU не продаётся, поэтому официально его можно приобрести только в составе готовой системы от OEM-производителя.