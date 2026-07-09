Два телеуправляемых антропоморфных робота впервые выполнили хирургические вмешательства на животных в рамках доклинического испытания.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объявили о прорыве в телехирургии. Впервые в истории команда хирургов провела операции с помощью человекоподобных роботов, работающих под дистанционным наблюдением человека. Робот Surgie («Хирург») взаимодействовал с хирургом-человеком. Машина выступала в качестве ассистента во время операции по удалению желчного пузыря. Во втором случае два робота работали вместе. Обе процедуры были проведены на животных. Результаты этого новаторского эксперимента были опубликованы в журнале «Nature».

Фото: Калифорнийский университет в Сан-Диего

Это первое в мире исследование такого рода, демонстрирующее, что гуманоидные роботы могут не только помогать, но и самостоятельно выполнять сложные хирургические процедуры под дистанционным медицинским наблюдением. В условиях растущих потребностей общества в здравоохранении и нехватки хирургов инновационные технологические решения становятся крайне важными. Дистанционно управляемые гуманоидные роботы могут значительно расширить доступ к передовым хирургическим процедурам, особенно в регионах, где не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Как подчеркивают исследователи, используемые в настоящее время хирургические роботизированные системы являются специализированными и разработаны для конкретных процедур. Они тяжелые, дорогие и требуют специально оборудованных операционных и большой операционной бригады. Между тем, гуманоидные роботы, такие как «Surgie», намного легче (весят менее 30 кг), более мобильны и не требуют дорогостоящей инфраструктуры. Их можно легко развертывать их в удаленных, плохо оборудованных медицинских учреждениях, и даже в полевых условиях или во время спасательных операций.

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Одним из главных преимуществ человекоподобных роботов является их универсальность. Они могут выполнять множество задач, от помощи во время процедур до доставки инструментов и уборки операционной после них. Кроме того, их управление более интуитивно понятно медицинскому персоналу, которому не требуется обширная подготовка по использованию специализированных роботизированных систем. Более того, тестирование показало, что человекоподобный хирургический робот идеально вписывается в пространство и рабочий процесс. После использования соответствующих адаптеров робот мог применять традиционные хирургические инструменты, что еще больше повышает его универсальность.