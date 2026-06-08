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molexandr
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Инсайдеры снова заговорили о видеокартах SUPER.
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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить в начале будущего года на выставке CES 2027, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс Benchlife.info. На прошлой неделе появилась инсайдерская информация о том, что NVIDIA всё ещё рассматривает варианты выпуска промежуточного обновления для текущей серии потребительских видеокарт и может представить его в 2026 году. К числу потенциальных новинок присоединилась RTX 5060 12 ГБ, однако неясно, входит ли она в линейку SUPER.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Обновлённые видеокарты оснащаются чипами видеопамяти GDDR7 по 3 ГБ, что позволит нарастить объём памяти, не увеличивая ширину шины данных. Согласно предыдущим слухам, RTX 5080 SUPER и 5070 Ti SUPER могут получить по 24 ГБ памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 ГБ памяти. Обновлённые видеокарты, которые могут не войти в линейку SUPER, это RTX 5060 12 ГБ и RTX 5050 9 ГБ. Последняя пока является единственной видеокартой из возможных новинок, которая не сохранит прежнюю ширину шины памяти: RTX 5050 9 ГБ приписывают 96-битную шину вместо 128-битной.

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Официально NVIDIA никогда не упоминала перечисленные видеокарты и не анонсировала обновление SUPER для серии GeForce RTX 50. По всей видимости, надёжного подтверждения новым слухам ни у инсайдеров, ни у журналистов нет. Возможно, обновление выпустят в случае, если AMD представит новые видеокарты. Некоторые из неназванных партнёров компании ожидают новинки семейства RDNA 5 в период с середины 2027 года по начало 2028 года.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50 super
Источник: videocardz.com
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