Видеокарту почему-то отнесли к классу ноутбучных.

Компания ASUS анонсировала XG Core — компактную внешнюю видеокарту для ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых КПК. Устройство показали на выставке Computex 2026, сообщает VideoCardz.com. Для подключения док-станции используется USB4 Type-C, заявлена совместимость со стандартом Intel Thunderbolt 3. Док-станция поддерживает подключение внешних дисплеев посредством портов HDMI и DisplayPort. Решение предназначено для игр, работы и ускорения ИИ-нагрузок.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz.com

В основе ASUS XG Core видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT LP 16 ГБ. Что примечательно, компания относит её к решениям для ноутбуков, хотя на официальном сайте AMD указано, что это видеокарта для настольных ПК, версия с пониженным энергопотреблением. Компания не показала внутреннее строение XG Core, поэтому вопрос, является ли RX 9060 XT LP видеокартой для ноутбуков, пока остаётся открытым. Не исключено, что компания разработала своё собственное кастомное решение мобильного формата на основе настольной видеокарты.

реклама

В списке характеристик видеокарты Radeon RX 9060 XT LP: 32 вычислительных блока Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 4, 2048 потоковых процессоров, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 на 128-битной шине, мощность до 140 Вт.