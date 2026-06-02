Похоже, компания ASUS выпустит видеокарту Radeon RX 9070 GRE в исполнении ATS (предположительно, Atlas Shark) на международном рынке. Модель с обозначением ATS-RX9070GRE-O12G обнаружили в перечне на глобальном сайте ASUS, сообщает VideoCardz.com. Также авторы ресурса опубликовали изображение международной упаковки для видеокарты.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz.com

Видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech на двойных шарикоподшипниках и 2,5-слотовой конструкцией. Вентиляторы автоматически останавливаются при температуре графического процессора ниже 55 градусов по Цельсию. Для графического процессора используется термопрокладка с фазовым переходом.

В стандартном режиме тактовая частота графического процессора повышается до 2280 МГц в игровом режиме и до 2860 МГц в режиме Boost. При активации заводского разгона в фирменной программе ASUS GPU Tweak III тактовые частоты повышаются до 2300 и 2880 МГц соответственно.

ASUS рекомендует для этой модели блок питания мощностью не менее 650 Вт. Видеокарта использует два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Размеры видеокарты 305 × 126 × 50 мм. Набор видеовыходов включает один порт HDMI 2.1b и три порта DisplayPort 2.1a.