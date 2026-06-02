molexandr
Один из руководителей AMD допустил выпуск процессора Ryzen 5 9600X3D
Возможно, компания пойдёт на такой шаг для расширения ассортимента.
Вице-президент и генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD Дэвид МакАфи допустил, что компания может выпустить шестиядерный процессор Ryzen 5 9600X3D с кэш-памятью 3D V-Cache для расширения ассортимента в условиях сохраняющегося ценового давления на покупателей. Сейчас компания выпускает Ryzen 7 7700X3D, объясняя выбор тем, что предпочтения геймеров сместились к восьмиядерным процессорам.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Стоит подчеркнуть, что МакАфи не подтвердил выпуск Ryzen 5 9600X3D, а только допустил возможность того, что в компании рассмотрят такую возможность. В Tom’s Hardware считают, что выпуск такой модели по цене до 250 $ не только снизит порог доступности процессоров X3D, но и поможет покупателям дополнительно сэкономить, выбрав для сборки более медленную оперативную память. Одним из преимуществ от наличия в процессоре большого объёма кэш-памяти является меньшая зависимость игровой производительности от скорости оперативной памяти.

#amd #процессоры #3d v-cache
Источник: tomshardware.com
