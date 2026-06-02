molexandr
Вентиляторы из металла, алмазные композиты и многоразовые предохранители — новшества видеокарт MSI
Новейшие разработки для видеокарт NVIDIA следующего поколения.
Компания MSI представила на выставке Computex свои новейшие разработки для систем охлаждения и питания, которые могут найти применение в будущих видеокартах, сообщает Wccftech.

Во-первых, MSI разрабатывает совершенно новую передовую систему охлаждения, в которой используются металлические сверхтонкие 7-лопастные вентиляторы, тепловые трубки со спиральными канавками, медно-алмазное основание и термопрокладки из алмазного композита.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

Металлические вентиляторы с тонкими лопастями толщиной 0,8 мм увеличивают эффективную площадь воздушного потока. Прочная конструкция предотвращает деформацию лопастей, обеспечивая стабильность, а более широкие каналы способствуют снижению сопротивления и повышают эффективность при работе на высоких скоростях.

Тепловые трубки со спиральными канавками повышают эффективность охлаждения за счёт большей площади теплообмена. Термопрокладки из алмазного композита обладают более высокой теплопроводностью, как и новое многослойное теплоотводящее основание кулера, где медно-алмазный композитный слой расположен между двумя слоями меди.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

На выставке компания MSI продемонстрировала видеокарту GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO с прототипом новой системы охлаждения. Серийно её могут начать использовать в следующем поколении видеокарт NVIDIA.

Во-вторых, MSI встроит в видеокарты флагманского уровня аналог защитной системы Safeguard, которая уже применяется в некоторых фирменных блоках питания компании. В видеокартах защита будет называться по-другому, но, как ожидается, сохранит те же особенности и тот же уровень защиты. В настоящее время MSI проверяет работу этой технологии с различными блоков питания и, как ожидается, даст ей новое название.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

В-третьих, компания MSI планировать использовать в своих будущих видеокартах высокого класса серверные многоразовые предохранители под названием eFuse для защиты графического процессора от электрических повреждений. Эти предохранители являются восстанавливаемыми и многоразовыми благодаря внутреннему механизму сброса на основе затвора. Они быстро реагируют на короткое замыкание (около 200 нс).

На выставке Computex был представлен прототип видеокарты MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM Safeguard с предохранителями eFuse, но серийно это решение планируют применять в следующем поколении видеокарт.

#nvidia #видеокарты #msi #блоки питания #системы охлаждения
Источник: wccftech.com
