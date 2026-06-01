Компания AMD опубликовала информацию о технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution (FSR) for PRO, сообщает VideoCardz.com. Эта версия апскейлера FSR предназначена для применения в профессиональных приложениях для проектирования и визуализации, а не играх. Рендеринг в программном обеспечении для архитекторов является одним из примеров, в данном случае более высокая производительность в окне просмотра позволяет комфортнее работать с ресурсоёмкими проектами, где задействована трассировка лучей и сложные модели.

Источник изображения: AMD; отредактировано VideoCardz.com

По данным AMD, при использовании FSR for PRO целевое приложение сначала внутренне отрисовывается в более низком разрешении, а затем масштабируется до разрешения вывода. Для разрешения 2560 на 1440 пикселей предусмотрено четыре уровня качества: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance. Например, в режиме Performance на системе с видеокартой Radeon PRO W6800 частоту кадров в приложении ACCA Edificius для архитектурного 3D-проектирования удалось повысить с 7,0 FPS до 24,8 FPS.

Компания AMD называет технологию кросс-платформенной, открытой и не требующей наличия выделенного графического оборудования. Заявлена поддержка DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan, возможность интеграции в Unreal Engine 4 и Unity. На какой версии оригинальной FSR основана FSR for PRO, не уточняется. В VideoCardz полагают, что это может быть версия FSR 1 или 2.