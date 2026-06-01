molexandr
AMD представила 8-ядерный 16-поточный процессор Ryzen 7 7700X3D с кэш-памятью 3D V-Cache
Альтернатива 7800X3D со сниженными тактовыми частотами.
Компания AMD представила процессор Ryzen 7 7700X3D для платформы AM5, сообщает Tom’s Hardware. За исключением тактовых частот характеристики процессора идентичны модели более высокого класса 7800X3D. В частности, это 8 ядер Zen 4 с поддержкой одновременной многопоточности, суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня 104 МБ и номинальный тепловой пакет 120 Вт. Тактовые частоты 7700X3D на 200 и 500 МГц ниже в базовом режиме и в режиме ускорения соответственно (4,0 и 4,5 ГГц).

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

В компании не опубликовали каких-либо данных о производительности Ryzen 7 7700X3D в играх, порекомендовав заинтересованным пользователям следить за обновлениями ближе к началу продаж 16 июля. Рекомендованная цена процессора в США составляет 329 $, что на текущий момент ставит его рядом с Intel Core Ultra 7 270K Plus. Как отмечают в Tom’s Hardware, процессор Intel уступает 7800X3D около 10% в играх, но более чем в два раза быстрее в рабочих приложениях. На стороне AMD также более длительная поддержка платформы AM5 — как минимум до 2029 года.

#amd #процессоры #3d v-cache
Источник: tomshardware.com
