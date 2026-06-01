Компания AMD продлила поддержку сокета AM5 до 2029 года, сообщает TechPowerUp. Ранее представители AMD заявляли о поддержке как минимум до 2027 года. Совершенно новые процессоры для платформы пока не анонсировали, но названные сроки позволяют предположить, что следующая серия с ядрами Zen 6 точно будет доступна для сокета AM5. Что касается новинок, представлен 8-ядерный 16-поточный процессор 3D V-Cache — это Ryzen 7 7700X3D.

Одновременно с этим компания AMD отмечает 10-летие платформы AM4. Платформа появилась вместе с первыми процессорами Ryzen серии 1000 на базе архитектуры Zen 1-го поколения и до сих пор актуальна с процессорами Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3. В честь юбилея возобновили производство процессора Ryzen 7 5800X3D, выпустив его издание 10th Anniversary Edition. По данным компании, это самый быстрый процессор для игр на платформах с поддержкой DDR4, даже быстрее Intel Core i9-14900K в системе с памятью DDR4-3600.