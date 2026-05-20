molexandr
Компания Moore Threads представила компактную домашнюю ИИ-станцию MTT AICUBE
Устройство сочетает в себе возможности персонального компьютера класса ИИ-ПК, домашнего сервера NAS и платформы для агентного ИИ.

Китайская компания Moore Threads представила компактную домашнюю ИИ-станцию MTT AICUBE, сообщает VideoCardz.com. В основе системы чип Yangtze Intelligent — собственная разработка компании.

Источник изображения: Moore Threads

Устройство сочетает в себе возможности персонального компьютера класса ИИ-ПК, домашнего сервера NAS и платформы для агентного ИИ. В частности, система поставляется с ИИ-ассистентом Xiaomai с долгосрочной памятью, распознаванием эмоций и прогнозированием намерений.

Помимо чипа Yangtze компьютер оснащается неназванным графическим ускорителем и обладает совокупной ИИ-производительностью 50 трлн. операций в секунду. В процессоре используется архитектура только с «большими» производительными ядрами, максимальная тактовая частота достигает 2,65 ГГц. В системе используется унифицированная память общим объёмом 32 ГБ с пропускной способностью 120 гигабайт в секунду и терабайтный SSD-накопитель. Хранилище можно расширить.

По данным компании, на компьютере можно локально запускать модели ИИ с количеством параметров 30 млрд. Предусмотрена поддержка 60 «навыков», 36 приложений и более чем 90 консольных утилит.

Система оснащается несколькими портами USB Type-C, массивом из четырёх микрофонов, стереодинамиками и интеллектуальной системой управления вентиляторами для бесперебойной круглосуточной работы. Предварительные заказы в Китае планируют открыть 18 июня. Ранее компания анонсировала ноутбук MTT AIBOOK, который, по всей видимости, использует ту же платформу Yangtze.

#искусственный интеллект #moore threads
Источник: videocardz.com
