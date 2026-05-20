molexandr
COLORFUL представила материнские платы iGame B850M ULTRA-S и ULTRA-OC формата mATX
Платы для процессоров AMD AM5.

Компания COLORFUL представила две новые материнские платы формата mATX с сокетом AMD AM5: iGame B850M ULTRA-S и iGame B850M ULTRA-OC, сообщает Guru3D.com. Платы предназначены для игровых и рабочих систем, поддерживают самые современные процессоры AMD Ryzen 9000, включая модели с кэш-памятью 3D V-Cache.

iGame B850M ULTRA-S. Источник изображения: COLORFUL (и далее)

У рассматриваемых материнских есть ряд общих характеристик: наличие модулей беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, основной слот PCI-E с поддержкой режима работы PCIe 5.0 x16, два разъёма для M.2 SSD-накопителей с поддержкой режима PCIe 5.0 x4.

Несмотря на внешнее сходство, есть ряд значительных отличий, в их числе:

  • В модели ULTRA-S используется подсистема питания со схемой 14+2+1 и 80-амперными силовыми сборками, а в модели ULTRA-OC — подсистема 10+2+1 с 60-амперными сборками.
  • Модель ULTRA-S поддерживает установку четырёх модулей памяти DDR5, ULTRA-OC — двух модулей.
  • Модель ULTRA-S поддерживает установку трёх M.2 SSD-накопителей, ULTRA-OC — четырёх. Помимо двух разъёмов с поддержкой PCIe 5.0 x4, упомянутых выше, это один и два разъёма соответственно с поддержкой PCIe 4.0 x4.
  • Модель ULTRA-S оснащается дополнительным разъёмом PCI-E с поддержкой режима работы PCIe 4.0 x1.
  • На задней панели ULTRA-S располагается двенадцать USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью передачи данных 20 гигабит в секунду. На задней панели ULTRA-OC восемь USB-портов, включая один USB 3.2 Gen 2 Type-A и один Type-C.
  • В модели ULTRA-S установлен Ethernet-адаптер Realtek RTL8125BG со скоростью до 2,5 гигабит в секунду и аудиокодек Realtek ALC1220, в ULTRA-OC — Ethernet-адаптер Realtek RTL8126-CG со скоростью до 5 гигабит в секунду и аудиокодек Realtek ALC897.

iGame B850M ULTRA-OC

Модель iGame B850M ULTRA-OC с двумя разъёмами DIMM позиционируется как решение для разгона и тонкой настройки оперативной памяти. По данным производителя, потенциально можно достичь скорости 8400 мегатранзакций в секунду, используя профили AMD EXPO, а за счёт ручного разгона — скорости 8800 мегатранзакций в секунду.

#материнские платы #colorful #amd am5
Источник: guru3d.com
