molexandr
AMD выпустила процессоры EPYC 8005 для односокетных серверных систем
До 84 ядер, поддержка DDR5-6400 ECC в 6-канальной конфигураций.

Компания AMD выпустила процессоры EPYC 8005 (Sorano) с ядрами Zen 5 для создания односокетных энергоэффективных серверных систем, сообщает Guru3D.com. Это преемник серии EPYC 8004 (Siena).

Источник изображения: AMD (и далее)

Процессоры EPYC 8005 занимают промежуточную позицию между флагманской серией EPYC 9005 и начальной EPYC 4005. Основное предназначение — создание периферийной инфраструктуры, телекоммуникационных систем, программно-определяемых хранилищ данных и сред с высокой плотностью виртуализации. Всё это среды, где плотность ядер, пропускная способность ввода-вывода и энергоэффективность важнее максимальной тактовой частоты в однопоточном режиме.

Самым производительным процессором в серии является 84-ядерная 168-поточная модель EPYC 8635P мощностью 225 ватт. В целочисленных вычислениях этот процессор на 40% быстрее 64-ядерного флагмана предыдущей серии, производительность на ватт улучшилась на 9,5%. Всего в серии представлено семь процессоров, начиная с 8-ядерной 16-поточной модели EPYC 8025P мощностью 95 ватт.

Процессоры поддерживают оперативную память DDR5-6400 ECC суммарным объёмом до 3 ТБ в шестиканальной конфигурации, 96 линий PCIe Gen5 и инструкции AVX-512. В США цены на процессоры лежат в диапазоне от 529 до 5799 $.

#amd #процессоры #серверные процессоры
Источник: guru3d.com
