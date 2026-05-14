Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Intel выпустила графический драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, новой LEGO Batman и Subnautica 2
Это выпуск без сертификации WHQL.

Компания Intel выпустила графический драйвер Game On версии 32.0.101.8801, сообщает Neowin. Этот драйвер не прошёл сертификацию WHQL и в некоторых источниках считается бета-версией, но вносит ряд значимых изменений, включая поддержку новых игр, обновление оверлея и исправления ошибок.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

В драйвер внедрены оптимизации для гоночной аркады Forza Horizon 6, которая станет доступна владельцам Premium Edition уже завтра, 15 мая, а для всех остальных — 19 мая. Также драйвер поддерживает приключенческий боевик LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, релиз которого намечен на 22 мая, и глубоководный симулятор выживания Subnautica 2, который станет доступен уже сегодня, 14 мая.

Следующее изменение — новый настраиваемый и кастомизируемый оверлей с возможностью отслеживания частоты кадров, нагрузки на графический, центральный процессоры и многих других параметров.

Что касается исправленных проблем, владельцы процессоров Intel Core Ultra 1 и 2 больше не должны страдать от искажений в Battlefield 6 при использовании интегрированной графики.

В списке известных проблем искажения в Marathon при включении анизотропной фильтрации, мерцание на некоторых картах в Apex Legends, сбои в Indiana Jones and the Great Circle при включении трассировки пути и сбои в Borderlands 4. В дополнение к этому на видеокартах Intel Arc серии A возможны искажения в игре Crimson Desert при использовании масштабирования, на видеокартах серии B мерцания в Dune: Awakening, а на интегрированной графике процессоров Intel Core Ultra 3 — сбои в Crimson Desert и Mafia: The Old Country.

#intel #видеокарты #драйверы
Источник: neowin.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter