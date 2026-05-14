Компания Intel выпустила графический драйвер Game On версии 32.0.101.8801, сообщает Neowin. Этот драйвер не прошёл сертификацию WHQL и в некоторых источниках считается бета-версией, но вносит ряд значимых изменений, включая поддержку новых игр, обновление оверлея и исправления ошибок.

В драйвер внедрены оптимизации для гоночной аркады Forza Horizon 6, которая станет доступна владельцам Premium Edition уже завтра, 15 мая, а для всех остальных — 19 мая. Также драйвер поддерживает приключенческий боевик LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, релиз которого намечен на 22 мая, и глубоководный симулятор выживания Subnautica 2, который станет доступен уже сегодня, 14 мая.

Следующее изменение — новый настраиваемый и кастомизируемый оверлей с возможностью отслеживания частоты кадров, нагрузки на графический, центральный процессоры и многих других параметров.

Что касается исправленных проблем, владельцы процессоров Intel Core Ultra 1 и 2 больше не должны страдать от искажений в Battlefield 6 при использовании интегрированной графики.

В списке известных проблем искажения в Marathon при включении анизотропной фильтрации, мерцание на некоторых картах в Apex Legends, сбои в Indiana Jones and the Great Circle при включении трассировки пути и сбои в Borderlands 4. В дополнение к этому на видеокартах Intel Arc серии A возможны искажения в игре Crimson Desert при использовании масштабирования, на видеокартах серии B мерцания в Dune: Awakening, а на интегрированной графике процессоров Intel Core Ultra 3 — сбои в Crimson Desert и Mafia: The Old Country.