Возможно, патч готовят к выходу Steam Machine.

Инженеры компании AMD работают над ещё одним обновлением для открытого графического драйвера AMDGPU, в котором, как ожидается, будет реализована поддержка способа передачи данных FRL (Fixed Rate Link) и технологии сжатия видеопотока DSC (Display Stream Compression) для HDMI 2.1. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на наблюдения автора ресурса Phoronix.

В свою очередь, комбинация FRL и DSC позволит реализовать для HDMI 2.1 поддержку режимов отображения с высоким разрешением и частотой обновления, например, 4K 240 Гц и 8K 120 Гц, если все устройства в цепочке обладают необходимой совместимостью: видеокарта, монитор или телевизор, кабель.

По предположениям, эти патчи могут разблокировать возможности HDMI 2.1 для игрового компьютера Steam Machine от компании Valve (и других подобных систем). Физически Steam Machine поддерживает HDMI 2.1, но из-за программных ограничений SteamOS (Linux) и вопросов лицензирования работает в режиме HDMI 2.0. Если к выходу Steam Machine вопрос не удастся урегулировать, для вывода изображения в режиме 4K 240 Гц компьютер оснащается DisplayPort 1.4.

Изменения, вероятно, внедрят в одном из будущих патчей для ядра Linux 7.2, предполагает автор Phoronix.