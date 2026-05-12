Компания NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой трёх новых игр, которые станут доступны уже на этой неделе. В первую очередь сообщается о поддержке Forza Horizon 6, новой аркадной части известной гоночной франшизы от Playground Games и Xbox Game Studios. Действие игры развернётся в Японии, на старте будет доступно более 550 автомобилей. Владельцы Premium Edition получат доступ к игре 15 мая, за 4 дня до общемирового релиза.

В Forza Horizon 6 используется трассировка лучей, а также реализована поддержка технологий NVIDIA DLSS Super Resolution и DLSS Multi Frame Generation. Многокадровую генерацию можно самостоятельно «обновить» до DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X в приложении NVIDIA App, что позволит генерировать с помощью искусственного интеллекта до пяти кадров на один реально отрисованный. Владельцы RTX 5090 смогут получить более 330 FPS на максимальных настройках графики в 4K разрешении при активации DLSS Super Resolution и DLSS Multi Frame Generation в режиме 4X. С другой стороны, RTX 5060 обеспечит в среднем 169 FPS в разрешении FHD с 4X-генератором.

Также драйвер GeForce Game Ready 596.49 WHQL поддерживает хоррор Directive 8020 из серии The Dark Pictures Anthology и приключенческий подводный «выживач» Subnautica 2, игры выходят 12 мая (сегодня) и 14 мая соответственно. В Directive 8020 поддерживается трассировка пути и набор технологий DLSS 4.5, а в Subnautica 2 доступны DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation, причём генерацию кадров, как и в случае с Forza Horizon 6, можно переопределить на самую современную версию.

Наконец, драйвер GeForce Game Ready 596.49 WHQL устраняет несколько проблем. Во-первых, в выпуске повысили плавность работы DLSS Frame Generation при совместной работе с V-SYNC. Во-вторых, исправили мерцание области отображения в приложении Mari 7.0v2 для 3D-рисования.