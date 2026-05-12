Пользователей призывают внимательно осматривать модули, проверять все спецификации и проводить тесты.

Поддельные модули оперативной памяти DDR5 становятся всё более распространёнными на вторичном рынке, дошло до того, что мошенники теперь используют полностью фальшивые пластиковые микросхемы памяти, имитирующие настоящие компоненты DRAM, сообщает Guru3D со ссылкой на ряд источников.

Один из поддельных модулей памяти.

Источник изображения: @taki_pc_1115 в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Сообщения поступают от пользователей азиатских сервисов размещения объявлений, где за последнее время было выявлено множество подозрительных объявлений о продаже модулей памяти DDR5 SODIMM для ноутбуков. Так, на снимке одного из объявлений показан модуль памяти с опознавательной наклейкой Samsung, однако подозрения о его подлинности возникают незамедлительно из-за чипов памяти с маркировкой SK Hynix, неаккуратно расположенных компонентов и множества прочих признаков. При более детальном рассмотрении специалисты выяснили, что печатная плата предназначена для модулей памяти SK Hynix, а чипы памяти — пластиковые или стекловолоконные муляжи с поддельной маркировкой.

Распознать поддельные модули значительно сложнее в случае наличия металлических радиаторов, которые скрывают все микросхемы. Также сообщается о мошенничестве с двухканальными комплектами, когда один настоящий модуль объединяют с одним поддельным, пытаясь обмануть покупателя, создав иллюзию работоспособности во время ограниченного тестирования.

Поддельный чип памяти.

Источник изображения: @taki_pc_1115 в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Цены на память резко выросли из-за высокого спроса со стороны сектора искусственного интеллекта и изменения производственных приоритетов, что усложняет ситуацию с доступностью памяти на потребительском рынке. По всей видимости, это привело к активизации мошенников.

Пользователям, приобретающим оперативную память на вторичном рынке, рекомендуют внимательно сверять артикулы и характеристики со спецификациями производителя, тщательно осматривать печатные платы и по возможности проводить тестирование сразу при покупке.