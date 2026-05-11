По всей видимости, речь идёт о 120-мм вентиляторе NF-A12x25 G2

Компания Noctua опубликовала в социальных сетях тизер нового вентилятора в расцветке chromax.black, сообщает VideoCardz.com. Конкретное наименование не уточняется, по всей видимости, речь идёт о 120-мм вентиляторе NF-A12x25 G2, который должен появиться во втором квартале 2026 года в соответствии с официальными планами компании на момент написания. Весьма вероятно, что вентилятор будет представлен на предстоящей выставке Computex 2026 вместе с другими новинками. Выставка пройдёт со 2 по 5 июня.

Источник изображения: @Noctua_at в социальной сети X (заблокирована в РФ)

NF-A12x25 G2 — это 120-мм вентилятор Noctua второго поколения с крыльчаткой из жидкокристаллического полимера (Liquid-Crystal Polymer, LCP) под фирменной торговой маркой Sterrox.

Классическая версия вентилятора с бежево-коричневой расцветкой была представлена весной прошлого года, таким образом, компании потребовалось около года для выпуска чёрной версии chromax.black. Это объясняется тем, что применение чёрного пигмента влияет на производственный процесс, поэтому вентиляторы chromax.black являются отдельным производственным проектом и проходят повторную проверку, включая долгосрочные испытания при высоких температурах. Такие сложные проверки требуются в связи с низкими допусками при производстве — зазор между лопастями вентилятора и корпусом составляет около 0,5 мм.

Источник изображения: Noctua

В планах на второй квартал также значатся первые жидкостные системы охлаждения Noctua класса «всё-в-одном» (All-in-One, AIO), созданные совместно с компанией Asetek, а также игровая мышь Pulsar Feinman Noctua Edition, созданная в сотрудничестве с брендом Pulsar Gaming Gears.