Компания GIGABYTE добавила информацию о видеокарте AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G на свой официальный сайт, модель должна появиться в продаже, но пока не обнаружена ни в одном из каталогов, сообщает VideoCardz.com. Впервые видеокарта была представлена на выставке CES 2026 в начале года, это одна из новых моделей RTX 5090 с компоновкой из нескольких печатных плат и сквозной вентиляцией, как у эталонной версии видеокарты от NVIDIA.

Модель получила артикул GV-N5090AORUS IF-32GD. Она оснащается системой охлаждения WINDFORCE HYPERBURST с двумя крупными вентиляторами и одним небольшим вентилятором, скрытым внутри конструкции. По всей видимости, небольшой вентилятор предназначен для охлаждения в режиме Overdrive. Частота графического процессора повышена до 2730 МГц относительно эталонного значения 2407 МГц.

В числе прочих особенностей фирменные вентиляторы Hawk с RGB-подсветкой Halo, композитный термоинтерфейс с добавлением жидкого металла (composite metal grease) для графического процессора, литая металлическая задняя пластина, «сверхпроводящие» (superconducting) тепловые трубки и двойной BIOS.

Цена видеокарты не уточняется.