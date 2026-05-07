Исправлены ошибки на видеокартах Radeon RX 9000.

Компания AMD выпустила новый графический драйвер Adrenalin версии 26.5.1 с оптимизациями для пяти свежих игр и парой исправлений. Драйвер прошёл сертификацию WHQL (Windows Hardware Quality Labs) и совместим с видеокартами AMD, начиная от серий Radeon PRO и Radeon RX под номером 5000.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Драйвер содержит оптимизации для игры PRAGMATA, релиз которой состоялся 17 апреля. Игра получила высокие оценки от рецензентов, а её продажи на момент написания превысили 2 млн. копий. Далее по списку следуют многопользовательская ролевая игра Honor of Kings: World, шутер INDUSTRIA 2, приключенческая игра Tides of Tomorrow и аниме гача-RPG MONGIL: STAR DIVE.

В выпуске исправили две ошибки, актуальные для владельцев новейших видеокарт AMD Radeon RX 9000. Первая ошибка связана с внезапными подтормаживаниями в игре Resident Evil Requiem на уровне Raccoon City, вторая — с артефактами в God of War.