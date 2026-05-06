Компания Valve опубликовала CAD-файлы для Steam Controller и Steam Controller Puck в форматах STP и STL, сообщает VideoCardz.com. Файлы описывают геометрию внешней оболочки устройств и распространяются по лицензии Creative Commons. В набор входят чертежи, где отмечены важные элементы и зоны, которые не должны изменяться.

Источник изображения: Valve

Ранее Valve выкладывала в открытый доступ чертежи и модели для оригинального Steam Controller 2016 года, гарнитуры Valve Index и её контроллеров, а также для Steam Deck. Компания подтвердила намерения опубликовать модели для разработки нестандартных панелей к игровому мини-ПК Steam Machine.

Эти файлы позволяют моддерам и производителям аксессуаров создавать новые детали без необходимости обратной разработки устройств. Владельцы 3D-принтеров могут самостоятельно экспериментировать, разрабатывая персонализированные корпуса и детали для своих устройств.

За рубежом продажи Steam Controller начались 4 мая. Рекомендованная цена в США составляет 99 $.