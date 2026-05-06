molexandr
Biostar планирует привезти на выставку Computex 2026 «следующее поколение материнских плат AMD»
Подробности в компании пока не озвучили.

Компания Biostar планирует привезти на выставку Computex 2026 «следующее поколение материнских плат AMD», сообщает VideoCardz.com. В числе других экспонатов материнские платы Intel серии 800, комплектующие серии Valkyrie для игровых систем, оборудование для «ИИ ПК», видеокарты AMD Radeon RX, оперативная память и твердотельные накопители.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В Biostar не объясняют, что значит «следующее поколение материнских плат AMD». Возможно, компания покажет платы с чипсетами AMD 900 для процессоров Ryzen следующего поколения. Это было бы логично, учитывая, что Intel разрабатывает чипсеты серии 900 для материнских плат с сокетом LGA 1954, если верить слухам.

Компания AMD пока не анонсировала подобные чипсеты. Она подтвердила лишь долгосрочную поддержку платформы AM5, а настольные процессоры Ryzen на базе архитектуры Zen 6 ожидаются не раньше конца 2026 года, а возможно, и позже.

AMD обычно использует Computex для ранней демонстрации клиентских решений следующего поколения, включая материнские платы, процессоры и видеокарты, но на момент написания точного подтверждения каких-либо конкретных наименований не появилось.

#amd #материнские платы #biostar
Источник: videocardz.com
