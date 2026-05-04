molexandr
В игровых тестах Intel Arc Pro B70 оказалась на треть быстрее Arc A580 и немного уступила RTX 5060Ti
Игровой аналог этой видеокарты Intel так и не выпустили.

Авторы китайского ресурса Expreview опубликовали результаты тестирования видеокарты Intel Arc Pro B70 в играх, сообщает VideoCardz.com. Видеокарта уверенно обошла Intel Arc A580 и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в синтетических тестах, однако в большинстве протестированных игр RTX 5060 Ti 16 ГБ всё же оказалась быстрее.

Источник изображения: EXPreview

Intel Arc Pro B70 — это профессиональная видеокарта, предназначенная, в частности, для решения задач, связанных с искусственным интеллектом. Решение основано на графическом процессоре BMG-G31, в котором задействованы 32 ядра Xe 2-го поколения, 256 блоков XMX для ускорения матричных операций, 32 блока трассировки лучей. В оснащение также входит 32 ГБ видеопамяти GDDR6.

На момент написания Intel не выпустила ни одной игровой видеокарты на базе BMG-G31. Для сравнения, графический процессор BMG-G21, который используется в игровой видеокарте Arc B580, имеет 20 ядер Xe 2-го поколения, а видеокарта оснащается видеопамятью GDDR6 общим объёмом 12 ГБ.

Протестированная специалистами модель GUNNIR Intel Arc Pro B70 TF 32G использует двухслотовое охлаждение с центробежным вентилятором. Заявленная мощность видеокарты составляет 290…295 Вт, что заметно превышает 195 Вт Arc A580 и 180 Вт RTX 5060 Ti.

Источник изображения: EXPreview

По сравнению с Arc B580, Arc Pro B70 в среднем на 45,8% быстрее в восьми тестах 3DMark. Преимущество варьируется от 36,4% в Speed Way до 51,7% в Steel Nomad. Она также превосходит RTX 5060 Ti 16 ГБ в семи из этих восьми синтетических тестов.

Источник изображения: EXPreview

В играх с разрешением 2K без трассировки лучей Arc Pro B70 в среднем на 32,6% быстрее Arc B580. Наибольшее преимущество 40,8% наблюдается в Marvel Rivals. Однако RTX 5060 Ti 16 ГБ быстрее в четырёх из пяти тестов, и только в Cyberpunk 2077 видеокарта Arc Pro B70 показала лучшие результаты.

Источник изображения: VideoCardz.com

С трассировкой лучей Arc Pro B70 в среднем на 40,2% быстрее Arc B580. Она также превосходит RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх F1 25, Doom: The Dark Ages и Cyberpunk 2077. Но NVIDIA по-прежнему лидирует в Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds, оставаясь лидером по общему зачёту.

Авторы VideoCardz.com считают, если бы Intel решила выпустить игровой аналог Arc Pro B70 в виде Arc B770 16 ГБ, потребовалась бы агрессивная ценовая политика, чтобы привлечь покупателей. Но это вряд ли позволит окупить производственные затраты, поэтому игровая видеокарта с графическим процессором BMG-G31 и не появилась.

#intel #видеокарты #игры #arc pro b70
Источник: videocardz.com
