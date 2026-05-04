По данным Valve, Windows 11 остаётся самой популярной операционной системой среди пользователей клиента игровой платформы Steam, и её рыночная доля продолжает расти, пишет Neowin.

Собранные «Данные об оборудовании и ПО пользователей» за апрель 2026 года показывают, что 67,74% участников опроса используют Windows 11 на своих устройствах. От месяца к месяцу прирост составил 0,89 п.п. Windows 10 занимает третье место с долей 25,63%, которая практически не изменилась с прошлого месяца, а Windows 7 по-прежнему использует 0,07% опрошенных.

В целом, Windows доминирует с подавляющей долей 93,47%, прирост в апреле составил 1,14 п.п. Доля операционных систем семейства Linux в апреле снизилась на 0,81 п.п. до 4,52%. Операционные системы macOS на третьем месте по популярности среди опрошенных пользователей, в апреле доля снизилась на 0,34 п.п. до 2,01%.

Самой популярной видеокартой в апреле стала NVIDIA GeForce RTX 3060 (4,15%). На втором месте RTX 4060 для настольных ПК (4,05%), а на третьем — её версия для ноутбуков (3,98%). Далее следуют RTX 3050 (3,20%) и 5070 (3,01%). Видеокарты NVIDIA доминируют (73,21%), AMD на втором месте (18,6%), а Intel на третьем (7,81%). Среднестатистический компьютер пользователя Steam оснащается 6-ядерным процессором (28,62%) компании Intel (54,81%) или AMD (45,19%), оперативной памятью суммарным объёмом 16 ГБ (40,86%).