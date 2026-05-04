Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Valve: в апреле 67,74% из опрошенных пользователей Steam использовали Windows 11
Доля операционной системы продолжает расти.

По данным Valve, Windows 11 остаётся самой популярной операционной системой среди пользователей клиента игровой платформы Steam, и её рыночная доля продолжает расти, пишет Neowin.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Собранные «Данные об оборудовании и ПО пользователей» за апрель 2026 года показывают, что 67,74% участников опроса используют Windows 11 на своих устройствах. От месяца к месяцу прирост составил 0,89 п.п. Windows 10 занимает третье место с долей 25,63%, которая практически не изменилась с прошлого месяца, а Windows 7 по-прежнему использует 0,07% опрошенных.

В целом, Windows доминирует с подавляющей долей 93,47%, прирост в апреле составил 1,14 п.п. Доля операционных систем семейства Linux в апреле снизилась на 0,81 п.п. до 4,52%. Операционные системы macOS на третьем месте по популярности среди опрошенных пользователей, в апреле доля снизилась на 0,34 п.п. до 2,01%.

Самой популярной видеокартой в апреле стала NVIDIA GeForce RTX 3060 (4,15%). На втором месте RTX 4060 для настольных ПК (4,05%), а на третьем — её версия для ноутбуков (3,98%). Далее следуют RTX 3050 (3,20%) и 5070 (3,01%). Видеокарты NVIDIA доминируют (73,21%), AMD на втором месте (18,6%), а Intel на третьем (7,81%). Среднестатистический компьютер пользователя Steam оснащается 6-ядерным процессором (28,62%) компании Intel (54,81%) или AMD (45,19%), оперативной памятью суммарным объёмом 16 ГБ (40,86%).

#steam #valve #оборудование
Источник: neowin.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter