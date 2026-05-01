Компания Microsoft приступила к более широкому развёртыванию режима Xbox на устройствах под управлением Windows 11, сообщает VideoCardz.com. После тестирования на портативных игровых компьютерах, режим Xbox появляется на ноутбуках, настольных компьютерах и планшетах. Ранее этот режим назывался Xbox Full Screen Experience, для более широкого релиза его переименовали в Xbox Mode.

Развёртывание проходит поэтапно и зависит от региона. Список приоритетных стран отсутствует. Некоторые пользователи уже могут получить доступ к режиму Xbox, загрузив самые свежие обновления Windows 11 после включения опции «Получать последние обновления, как только они станут доступны».

Режим Xbox заменяет стандартный рабочий стол Windows 11 полноэкранным интерфейсом Xbox. Он оптимизирован для навигации с помощью контроллера, позволяет получать информацию об играх, объединяет игры из библиотек сторонних приложений и сервисов, а также оптимизирует производительность. Пользователи могут переключаться между режимом Xbox и рабочим столом Windows 11 по необходимости.