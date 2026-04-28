molexandr
В компании Valve усердно работают над игровым КПК Steam Deck следующего поколения
Сроки выпуска пока неизвестны.

Инженер-программист Valve Пьер-Луп Грифе (Pierre-Loup Griffais) рассказал в интервью изданию IGN об усердной работе компании над портативным игровым компьютером Steam Deck следующего поколения, сообщает VideoCardz.com. Опыт, полученный Valve при разработке текущих проектов, включая Steam Machine, Steam Controller и Steam Frame, будет учтён в новом устройстве.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

Ранее Гриффе заявлял, что в компании не заинтересованы в выпуске Steam Deck 2, как незначительного обновления. Причём незначительным, по всей видимости, разработчики считают повышение производительности даже до 50% при том же времени автономной работы. В компании хотят добиться большего прироста производительности, однако это не является единственной целью, в числе ключевых показателей время автономной работы и другие характеристики.

Компания Valve выпустила оригинальную версию игрового КПК Steam Deck в феврале 2022 года, а в ноябре 2023 года в продаже появилась обновлённая версия Steam Deck OLED. Обновлённая модель получила не только OLED-дисплей, но и ряд других улучшений, включая чип, произведённый по более совершенному техпроцессу, но с теми же основными характеристиками. К этим основным характеристикам относятся четыре процессорных ядра Zen 2 и восемь вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 2.

Авторы VideoCardz.com полагают, что в компании уже имеют доступ к образцам чипов AMD с передовыми архитектурами, включая графику RDNA 5, и, возможно, инженеров Valve впечатлили их возможности. Прирост производительности относительно ядер Zen 2 и графики RDNA 2 должен быть очень большим. Однако разработка устройства, вероятно, сдерживается высокими ценами на память.

#valve #steam deck #игровые кпк
Источник: videocardz.com
