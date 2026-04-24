Это является настоящей проблемой, а не эффективные ядра.

Генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) заявил в интервью изданию PC Games Hardware, что оптимизация программного обеспечения теперь играет более значительную роль в производительности игр, чем считают многие пользователи ПК. Эти комментарии были сделаны в контексте гетерогенной архитектуры актуальных процессоров Intel с эффективными ядрами, которые некоторые пользователи по-прежнему отключают для повышения производительности в играх.

Халлок заявил, что Intel зафиксировала случаи, когда рецензенты сообщали о более высокой производительности при отключении E-ядер. Однако он отверг идею о том, что сами E-ядра являются основной причиной, отметив, что разница производительности в играх между конфигурациями только с P-ядрами и гибридными конфигурациями может быть гораздо меньше, чем ожидают некоторые пользователи.

По мнению Халлока, более серьёзная проблема заключается в том, как программное обеспечение использует современные процессоры. По его мнению, игры, операционные системы, драйверы, микропрограммное обеспечение и логика планирования — все это влияет на конечную производительность. Халлок уже делал подобные заявления после выпуска процессоров Core Ultra 200S, сообщив тогда, что специалисты Intel обнаружили «многофакторные проблемы на уровне ОС» и «на уровне BIOS», которые повлияли на производительность.

Во многих играх значительная часть потенциала процессоров не задействуется из-за отсутствия конкретных оптимизаций, заявляет Халлок, оценивая эти потери в диапазоне от 10% до 30%. Для того, чтобы задействовать весь потенциал своих процессоров, в Intel рассматривают такие технологии, как Thread Director и бинарную оптимизацию.