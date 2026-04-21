Первый смартфон компании со встроенным вентилятором.

Компания Xiaomi представила в Китае игровой смартфон Redmi K90 Max, сообщает Gizmochina. Это первый смартфон компании со встроенной системой активного охлаждения, которая оснащается крупным (по меркам смартфонов) вентилятором диаметром 18,1 мм.

Вентилятор расположен в блоке с камерами и забирает холодный воздух с тыльной стороны. Горячий воздух покидает смартфон через небольшие отверстия в нижней части блока. Система охлаждения способна снизить температуру смартфона на 10 градусов примерно за 100 секунд. Предусмотрены три режима работы вентилятора, уровень шума не превышает 32 дБ.

Смартфон основан на чипсете MediaTek Dimensity 9500 и оснащается дискретным графическим чипом D2 для повышения производительности в играх и плавного игрового процесса на дисплее с максимальной частотой обновления 165 Гц. Дисплей диагональю 6,83 дюйма обладает разрешением 1.5K, поддерживает затемнение переменным током и режим низкой яркости 1 нит.

В числе прочих особенностей для любителей мобильных игр мгновенная частота опроса сенсорного слоя до 3500 Гц, частота опроса нескольких касаний до 480 Гц, частота опроса гироскопа до 400 Гц. Также сообщается об оптимизации сенсорных зон для некоторых игр, системе из трёх микрофонов, двух чипах усиления сигнала для повышения стабильности соединения.

Также отмечается наличие симметричных двойных динамиков с настройкой Bose, трёхмерного ультразвукового датчика отпечатков пальцев и линейного двигателя по оси X. Телефон защищён от пыли и воды в соответствии с классами IP66, IP68 и IP69. Тыльных камер в Redmi K90 Max две, основная 50 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная камера обладает разрешением 20 Мп.

Без учёта скидок и субсидий цены на Redmi K90 Max в Китае начинаются от 3499 юаней, начальная конфигурация сочетает 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ. До 16 ГБ оперативной памяти потребуется доплатить 300 юаней, а если важнее объём хранилища — конфигурация с накопителем на 512 ГБ стоит на 500 юаней дороже. Бескомпромиссная конфигурация, сочетающая 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ, получила цену 4299 юаней. Ещё дороже вариант с терабайтным накопителем — 4999 юаней. Доступны цвета «космическое серебро», «чёрная тень» и «небесно-голубой», рамка смартфона изготовлена из алюминия и тоже окрашена.