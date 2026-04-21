molexandr
Xiaomi представила в Китае игровой смартфон Redmi K90 Max с активным охлаждением
Первый смартфон компании со встроенным вентилятором.

Компания Xiaomi представила в Китае игровой смартфон Redmi K90 Max, сообщает Gizmochina. Это первый смартфон компании со встроенной системой активного охлаждения, которая оснащается крупным (по меркам смартфонов) вентилятором диаметром 18,1 мм.

Вентилятор расположен в блоке с камерами и забирает холодный воздух с тыльной стороны. Горячий воздух покидает смартфон через небольшие отверстия в нижней части блока. Система охлаждения способна снизить температуру смартфона на 10 градусов примерно за 100 секунд. Предусмотрены три режима работы вентилятора, уровень шума не превышает 32 дБ.

Источник изображения: Xiaomi Redmi (и далее)

Смартфон основан на чипсете MediaTek Dimensity 9500 и оснащается дискретным графическим чипом D2 для повышения производительности в играх и плавного игрового процесса на дисплее с максимальной частотой обновления 165 Гц. Дисплей диагональю 6,83 дюйма обладает разрешением 1.5K, поддерживает затемнение переменным током и режим низкой яркости 1 нит.

В числе прочих особенностей для любителей мобильных игр мгновенная частота опроса сенсорного слоя до 3500 Гц, частота опроса нескольких касаний до 480 Гц, частота опроса гироскопа до 400 Гц. Также сообщается об оптимизации сенсорных зон для некоторых игр, системе из трёх микрофонов, двух чипах усиления сигнала для повышения стабильности соединения.

Также отмечается наличие симметричных двойных динамиков с настройкой Bose, трёхмерного ультразвукового датчика отпечатков пальцев и линейного двигателя по оси X. Телефон защищён от пыли и воды в соответствии с классами IP66, IP68 и IP69. Тыльных камер в Redmi K90 Max две, основная 50 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная камера обладает разрешением 20 Мп.

Без учёта скидок и субсидий цены на Redmi K90 Max в Китае начинаются от 3499 юаней, начальная конфигурация сочетает 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ. До 16 ГБ оперативной памяти потребуется доплатить 300 юаней, а если важнее объём хранилища — конфигурация с накопителем на 512 ГБ стоит на 500 юаней дороже. Бескомпромиссная конфигурация, сочетающая 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 512 ГБ, получила цену 4299 юаней. Ещё дороже вариант с терабайтным накопителем — 4999 юаней. Доступны цвета «космическое серебро», «чёрная тень» и «небесно-голубой», рамка смартфона изготовлена из алюминия и тоже окрашена.

#xiaomi #redmi #игровые смартфоны
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
1
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
3
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
6
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
1
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+
Ростех представит на «ИННОПРОМ. Центральная Азия» энергоустановку АПН-30 для заводов и жилых домов
+
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
+
В Новгородской области учёные обнаружили маркировки на обуви XII века
+
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге скорости интернета с показателем около 91 Мбит/с
4
Московские водители стали вдвое реже нарушать правила проезда перекрёстков с «вафельницами»
+
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
+
MSI выпустила игровые QD-OLED мониторы MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24
+
AMD 3D V-Cache обеспечивает преимущество в задачах Retrieval-Augmented Generation (RAG)
+

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
8
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
11
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
11
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
5
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1

Сейчас обсуждают

Igor Bogdanov
20:18
Ага. Было 42 ккал и чистый сахар, а сейчас 20 ккал и лютая смесь сахарозаменителей. "тот же самый состав". Сказочник. Посмотри сколько ккал в Кока Кола из Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Турции
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Cowboy Huggies
20:02
Может, вернёшься в Три кукушки? Там хотя бы клизмировали по расписанию!
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Виталий Крюков
19:54
:-))))))))))
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
linux4ever
19:40
А я не знаю кто мешает повесить на огромную высоту аэростаты с солнечными батареями и ретрансляторами и регулировать позицию с помощью вентиляторов. На такой высоте их только THAAD и PAC-3 достанут, в...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Евгений Ковалев
19:36
"Турецкая" пепси разливалась ценными специалистами в подвале Бирюлево, потому такой результат.
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Шериф
19:32
Данный персонаж обычно с клизмой по сайту бегал. В своём нездоровом желании клизмировать всех мужчин. Очень сильно в этом вопросе разбирается. Сильно входил в роль когда был под ником "Главврач ПНД Тр...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Kudahcev
19:18
Кудах кудах кудах кудах кудах Скиньтесь мне на мышку только не игровую а покрепче.мне минусы давить (но можно с подсветкой ЛГБТ,это я люблю,практикую так сказать) Принимаю донаты,купюроприемник у мен...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Kudahcev
19:15
Хороший ноутбук мне бы такой чтобы я с него минюсил всех вас а то на ПК своем уже мышку доламываю десятую так усердно минусю. Ваш пидарасик Вадя Кудахцев
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Алексей Сысоев
19:12
Работаю на заводе доброго, раскрою секрет, с уходом кока колы поменялось только название, технологии и состав (поставщики сиропа и вода) остались те же. Может кто-то ещё этого не знал))
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Kudahcev
19:11
Сам себя минусую хочу поскорее заработать на разработку своей дырочки.я ведь пидарасик
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
