Компания NVIDIA выпустила набор инструментов для разработчиков DLSS 310.6.0 SDK, добавив поддержку динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation и режима Multi Frame Generation 6X, сообщает VideoCardz.com. Набор доступен для загрузки и позволяет разработчикам получить доступ к обновлённой версии DLSS 4.5 с последними нововведениями.

По данным NVIDIA, этот SDK базируется на открытой платформе Streamline, которая предлагает разработчикам универсальный инструментарий для внедрения всех возможностей DLSS в свои проекты. В наборе обновились программные интерфейсы, включена новая документация и примеры кода, что должно упростить внедрение таких технологий, как реконструкция лучей и динамическая генерация кадров.

Ключевым обновлением DLSS 4.5 является динамическая многокадровая генерация на базе модели с архитектурой Transformer 2-го поколения. На поддерживаемых видеокартах GeForce RTX 50 серии и RTX PRO Blackwell многокадровая генерация в режиме 6X может создавать до пяти «искусственных» кадров на каждый реально отрисованный, а динамический режим автоматически регулирует множитель в зависимости от производительности в каждой конкретной сцене.

Теперь, когда SDK стал общедоступным, разработчики смогут начать интегрировать новые технологии напрямую в свои игры, вместо того чтобы полагаться на настройки переопределения на стороне приложения NVIDIA.