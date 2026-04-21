Иными словами, чип может быть близок или идентичен будущим стандартным продуктам AMD для потребительского рынка

В графическом процессоре будущей игровой консоли Xbox под кодовым названием Project Helix якобы нет каких-либо специальных изменений от Microsoft, пишет TechPowerUp со ссылкой на инсайдера под псевдонимом KeplerL2.

По крайней мере, на момент публикации сообщения инсайдеру не было известно о наличии кастомизаций. Это согласуется с предыдущими слухами, в которых сообщалось, что игровая консоль Xbox следующего поколения, по сути, является ПК. Официально в Microsoft это не подтвердили, однако намёки есть, так генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) говорила, что новая игровая консоль позволит играть как в игры для Xbox, так и в игры для ПК.

Из нового слуха следуют несколько предположений. Во-первых, грядущий набор технологий FSR Diamond будет кроссплатформенными, возможно, с небольшими настройками или различными предустановками для каждой платформы. Во-вторых, если слухи о планах Microsoft вернуться к выпуску эксклюзивов для своей игровой платформы окажутся правдой, есть надежда, что эти эксклюзивы будут выходить не только на Xbox, но и на ПК.

Согласно предыдущим слухам, чип для игровой консоли Project Helix будет оснащаться кастомизированными процессорным, нейронным, мультимедийным и дисплейным блоками, однако графический процессор, судя по новой информации, должен быть стандартным для других продуктов AMD, отметили в VideoCardz.com.

Точная дата выпуска игровых консолей Xbox следующего поколения неизвестна, в AMD заявляли, что разработка чипа «продвигается успешно, позволяя рассчитывать на запуск в 2027 году», однако в Windows Central отмечали, что сроки выпуска определяет готовность программного обеспечения, которое в Microsoft хотят довести до идеала.