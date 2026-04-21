В документации компании AMD к новой версии библиотеки и набора инструментов для разработчиков AMD Device Library eXtra (ADLX) 1.5 обнаружили намёки на разработку многокадровой генерации, сообщает VideoCardz.com. В обновлённой документации многокадровая генерация явно нигде не упоминается, однако появились программные интерфейсы для управления множителем “FidelityFX Frame Generation Upgrade”. Это может указывать на подготовку соответствующего обновления технологии AMD FSR.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: AMD GPU Open (отредактировано VideoCardz.com)

Разработка многокадровой генерации AMD FSR официально не подтверждена со стороны AMD, однако вероятность этого кажется достаточно высокой, поскольку конкуренты, NVIDIA и Intel, разработали подобные технологии для своих видеокарт. На видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 семейства Blackwell недавно стала доступна динамическая многокадровая генерация с режимами вплоть до 6x, а на видеокартах Intel Arc серий A и B доступна многокадровая генерация с режимами вплоть до 4x.