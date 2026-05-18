Стоимость криптовалюты Bitcoin опустилась до минимального уровня за последние две недели. Как отмечает Bloomberg, основной причиной являются массовые ликвидации фьючерсных позиций с кредитных плечом. По данным издания, общий объём ликвидаций превысил полмиллиарда долларов, то есть именно такую сумму потеряли трейдеры всего за один день. Источник изображения: Gemini AIИнвесторы делали ставку на длинные позиции, то есть на рост Bitcoin, но падение привело к ликвидации, что лишь усилило тенденцию падения. В результате цена первой криптовалюты опустилась вместе с остальными цифровыми активами.

В материале Bloomberg поясняют, что это достаточно обычная тенденция: когда трейдеры начинают сгорать на длинных позициях, то запускается цепная реакция закрытия других позиций и падение лишь усиливается. Инвестиции в Bitcoin увеличилось после того, как криптовалюта всего за месяц выросла в цене на 20%.

Стоимость Bitcoin на момент написания новости составляет 77 тысяч долларов США. Это по-прежнему далеко от пика в 122,5 тысяч долларов США, но и не так низко, как было в феврале – 63 тысячи долларов.