Nacvark
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
Стоимость Bitcoin на момент написания новости составляет 77 тысяч долларов США

Стоимость криптовалюты Bitcoin опустилась до минимального уровня за последние две недели. Как отмечает Bloomberg, основной причиной являются массовые ликвидации фьючерсных позиций с кредитных плечом. По данным издания, общий объём ликвидаций превысил полмиллиарда долларов, то есть именно такую сумму потеряли трейдеры всего за один день.Источник изображения: Gemini AIИнвесторы делали ставку на длинные позиции, то есть на рост Bitcoin, но падение привело к ликвидации, что лишь усилило тенденцию падения. В результате цена первой криптовалюты опустилась вместе с остальными цифровыми активами.

В материале Bloomberg поясняют, что это достаточно обычная тенденция: когда трейдеры начинают сгорать на длинных позициях, то запускается цепная реакция закрытия других позиций и падение лишь усиливается. Инвестиции в Bitcoin увеличилось после того, как криптовалюта всего за месяц выросла в цене на 20%.

Стоимость Bitcoin на момент написания новости составляет 77 тысяч долларов США. Это по-прежнему далеко от пика в 122,5 тысяч долларов США, но и не так низко, как было в феврале – 63 тысячи долларов.

#bitcoin
Источник: bloomberg.com
