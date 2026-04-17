Основные характеристики процессора не будут отличаться от характеристик стандартной версии.

В Сети появилось предполагаемое изображение упаковки «юбилейного» процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на блогера HXL. О подготовке переиздания “AM4 10 Years Anniversary Edition” в честь 10-летия платформы AM4 стало известно накануне. По всей видимости, этот шаг обусловлен не только желанием отметить знаменательную дату, но и является частью вынужденной стратегии по возобновлению производства некоторых процессоров AM4. Рост цен на память и прочие компьютерные комплектующие осложняет переход на новые платформы с поддержкой DDR5.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Догадки о том, что «переиздание» AMD Ryzen 7 5800X3D сохранит те же основные характеристики, оказались верными — блогер подтвердил это. Процессор сохранит прежнюю конфигурацию ядер и кэш-памяти, максимальные тактовые частоты и номинальный теплопакет. Упаковка, судя по изображению, тоже не изменилась, за исключением логотипа “AM4 10 Years Anniversary Edition”. Хорошая новость заключается в том, что на упаковке, судя по всему, есть надписи на английском языке, а это значит, что этот процессор должен быть официально представлен и за пределами Китая.

Источник изображения: HXL @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Платформа AM4 дебютировала в 2016 году, а процессор AMD Ryzen 7 5800X3D был выпущен в 2022 году как первый настольный процессор AMD с кэш-памятью 3D V-Cache. Он до сих пор остаётся одним из самых популярных игровых процессоров для платформы AM4.

Официально компания AMD пока не подтвердила дату выпуска, цены и региональную доступность юбилейной версии Ryzen 7 5800X3D.