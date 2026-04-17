Меню станет быстрее и получит множество настроек.

Компания Microsoft работает над крупным обновлением меню «Пуск» в Windows 11, сообщает Windows Central. Это обновление разрабатывается в рамках переноса элементов меню на платформу пользовательского интерфейса WinUI 3.

Новое меню «Пуск» получит расширенные возможности настройки. Будут добавлены параметры для включения или выключения определённых разделов, а также возможность вручную выбирать между маленьким и большим вариантами меню «Пуск». Можно будет отключить ленту рекомендаций, закреплённые приложения и даже список всех приложений. Новое меню «Пуск» будет работать намного быстрее и отзывчивее даже при высокой нагрузке на систему.

Производительность повысят и во встроенном поиске. Даже при высокой нагрузке на систему меню «Пуск» должно появляться мгновенно, а ввод текста в строку поиска не должен сопровождаться задержками с пропуском символов.

Все эти улучшения являются частью более масштабных усилий Microsoft в рамках проекта под кодовым названием Windows K2. Цель проекта — сделать Windows 11 быстрее, повысить плавность, улучшить стабильность и сделать работу ОС проще.