В кабель встроен датчик температуры.

Компания GIGABYTE представила новую серию блоков питания GAMING с защитной функцией T-Guard, которая контролирует температуру коннектора кабеля питания 12V-2x6 и при его перегреве снижает мощность видеокарты, сообщает VideoCardz.com.

«При обнаружении опасных температур T-Guard интеллектуально снижает мощность, подаваемую непосредственно видеокарте, чтобы предотвратить перегрев разъёма. При этом другие компоненты системы остаются работоспособными, предотвращая внезапное отключение питания, которое может повредить жёсткие диски». Тем не менее, далее отмечается: «Пользователи могут использовать встроенную графику процессора (если она доступна) для просмотра изображения на экране и сохранения своей работы перед выключением для проверки».

Случаи перегрева и плавления кабелей питания 12V-2x6 не единичны, это реальная проблема, с которой сталкиваются владельцы мощных видеокарт. Поэтому производители разрабатывают различные защитные решения, которые могли бы предотвратить повреждение кабелей и разъёмов из-за перегрева.

Компания MSI встроила в новые блоки питания серии MPG Ai TS защитный механизм GPU Safeguard+, который отслеживает силу тока на питающих контактах 12V-2x6 и при наличии проблем ограничивает мощность видеокарты, оповещая пользователя через программное обеспечение MSI Afterburner. Компания ASUS представила фирменный кабель питания 12V-2x6 под названием ROG Equalizer, каждый провод которого рассчитан на гораздо более высокую силу тока, чем в большинстве обычных кабелей. Компания GIGABYTE размещает термодатчик непосредственно в кабеле, а логику защиты сохраняет внутри блока питания, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Это похоже на защиту, которую компания ASRock реализовала в некоторых своих блоках питания.

Новая серия блоков питания GIGABYTE GAMING полностью соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и доступна в вариантах мощностью 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Серия выпускается в чёрном и белом цвете.