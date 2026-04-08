Компания SK hynix начинает поставки первых клиентских SSD-накопителей со своей фирменной 321-слойной флэш-памятью типа QLC, сообщает TechPowerUp. Это компактные накопители PQC21 в форм-факторе 2230 и вариантах объёмом 1 и 2 ТБ. Первый заказчик, компания Dell, получит накопители уже в этом месяце.

Источник изображения: SK hynix

Твердотельные накопители поддерживают SLC-кэширование для повышения скорости чтения и записи часто используемых данных. Память типа QLC (Quad-Level Cell) хранит четыре бита информации на одну ячейку для повышения плотности хранения данных, однако обычно проигрывает TLC-памяти с трёхуровневыми ячейками (Triple-Level Cell) по скорости записи. SLC- кеширование сглаживает этот разрыв в производительности, объясняет TechPowerUp. Часто используемые данные сначала записываются в более быстрые области в режиме SLC, по одному биту на ячейку.

В своём объявлении компания SK hynix обратила внимание на исследование аналитиков IDC (International Data Corporation), которые прогнозируют рост доли QLC памяти в клиентском сегменте с 22% в 2025 году до 61% к 2027 году. По мере наращивания объёмов производства SK Hynix будет готова к заключению контрактов с другими компаниями для поставок новой продукции.