По всей видимости, до их появления ещё далеко.

Первые процессоры Intel с интегрированной графикой NVIDIA могут появиться в рамках семейства Serpent Lake, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Jaykihn. Точные и даже приблизительные сроки выпуска этих процессоров неизвестны.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По информации инсайдера, процессоры семейства Serpent Lake станут ответвлением другого семейства под названием Titan Lake, которое может следовать за процессорами Razer Lake и предшествовать процессорам Hammer Lake. Семейство Razer Lake (AX) потенциально может стать первым ответом Intel на процессоры AMD класса Halo, если компания не выпустит подобные чипы в рамках семейства Nova Lake. Короче говоря, Serpent Lake появятся ещё не скоро, по предположениям, в 2028 или 2029 году. Также инсайдер назвал несколько потенциальных кодовых имён будущих архитектур Intel: Copper Shark для P-ядер и Golden Eagle для E-ядер. Ничего из этого официально не подтверждено.

Компании NVIDIA и Intel объявили о совместной разработке новых продуктов в сентябре 2025 года. К этим продуктам относятся SOC, объединяющие процессоры Intel x86 и графические чипы NVIDIA RTX для рынка потребительских игровых ПК — Intel x86 RTX SOC.