Новый процессор Intel Core Ultra 7 251HX семейства Arrow Lake-HX для ноутбуков появился на официальном сайте Intel после того, как впервые был замечен в составе ноутбуков Lenovo Legion 5i 2026 и MSI Raider 16 HX неделями ранее, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Это 18-ядерный процессор, который сочетает производительные ядра P и эффективные ядра E по формуле 6P+12E, а также 30 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache. Процессор настроен на работу при номинальном значении тепловой мощности 55 Вт с кратковременным повышением до 160 Вт. Максимальная тактовая частота P-ядер достигает 5,1 ГГц. В Core Ultra 7 251HX встроена графика с тремя ядрами Xe и максимальной рабочей частотой 1,8 ГГц. Заявлена поддержка оперативной памяти DDR5-6400.

Intel Core Ultra 7 251HX не имеет отношения к обновлённым процессорам Core Ultra 200HX Plus, занимая промежуточную позицию между 14- ядерной и 20-ядерными моделями первоначальной линейки: Core Ultra 5 245HX и Core Ultra 7 255HX, 265HX. Выпустив этот процессор, Intel заполнила разрыв между классами Ultra 5 и Ultra 7.

Что касается упомянутых выше ноутбуков, по предварительным данным, Lenovo Legion 5i 2026 в одной из конфигураций оснащается 32 ГБ оперативной памяти, терабайтным SSD-накопителем, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 и OLED-дисплеем диагональю 15,3 дюйма с разрешением 2560x1600 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц.