Также обновление позволяет управлять уведомлениями.

В приложении Xbox для портативных игровых компьютеров под управлением WIndows 11 появился новый виджет, а также настройки для управления уведомлениями, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс ROG Ally Life. В оверлее теперь доступна информация о текущем разрешении дисплея, настройках апскейлера Auto Super Resolution (Auto SR), режиме проецирования.

ASUS ROG Xbox Ally X. Источник изображения: ASUS, Microsoft

Обновление тестировалось на портативном игровом компьютере ASUS ROG Xbox Ally X, однако изменения должны внести и в приложение Xbox для всех остальных ПК. Ранее на портативных компьютерах ASUS ROG Ally и ROG Ally X стал доступен полноэкранный режим Xbox Full Screen Experience. Этот режим разработан для повышения удобства взаимодействия с устройством с помощью игрового контроллера, а также для повышения производительности за счёт снижения активности фоновых процессов во время игр.

Источник изображения: ROG Ally Life (отредактировано VideoCardz.com)

В числе других возможностей программной экосистемы Xbox для ПК технология масштабирования изображения Auto SR. Эта технология работает на уровне ОС для всех игр с поддержкой DirectX и не требует поддержки со стороны разработчиков. Также в начале марта Microsoft открыла предварительный доступ к новой функции автоматической записи ключевых игровых моментов Highlight Reels, она доступна владельцам игровых КПК ROG Xbox Ally X через программу Xbox Insider.

На данный момент Microsoft не опубликовала информацию о графике развёртывания обновления с новым виджетом и прочими нововведениями.