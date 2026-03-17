Компания Micron объявила на конференции NVIDIA GTC 2026 о начале производства больших объёмов памяти, оптимизированной для платформы NVIDIA Vera Rubin и других вычислительных систем в сфере искусственного интеллекта, сообщает TweakTown.

В список входят чипы памяти HBM4 по 36 ГБ, состоящие из 12 вертикально сложенных кристаллов DRAM. Новая память обеспечивает пропускную способность более 11 Гбит в секунду на контакт, что потенциально позволит достичь общей пропускной способности памяти 2,8 ТБ в секунду и более высоких значений. По подсчётам Micron, пропускная способность HBM4 в 2,3 раза превышает показатели HBM3E и при этом новое поколение памяти на 20% эффективнее. Дальше больше — Micron уже поставляет клиентам чипы по 48 ГБ, в состав которых входит 16 кристаллов DRAM.

Также Micron анонсировала модули оперативной памяти SOCAMM2 для платформ с процессорами NVIDIA Vera и стоечных решений NVIDIA Vera Rubin NVL72 с центральными и графическими процессорами NVIDIA. Модули представлены в вариантах объёмом от 48 до 256 ГБ. Это позволяет выделить на каждый процессор до 2 ТБ памяти с пропускной способностью до 1,2 ТБ в секунду.

В дополнение Micron сообщила о массовом производстве твердотельных накопителей серии 9650 с поддержкой PCIe Gen6, которые оптимизированы по скорости, задержке и эффективности, и могут использоваться в системах с жидкостным охлаждением. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 28 ГБ в секунду, а случайная производительность — 5,5 млн. операций ввода-вывода в секунду. По данным компании, эти новые SSD-накопители для дата-центров в два раза быстрее решений Gen5 и в два раза эффективнее по производительности на ватт.

«Новая эра искусственного интеллекта будет связана с созданием высокоинтегрированных платформ, созданных на основе совместных инженерных инноваций в рамках всей экосистемы», — заявил Сумит Садана (Sumit Sadana), исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron Technology.