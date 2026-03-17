molexandr
Память Micron HBM4 и твердотельные накопители PCIe Gen6 начали производиться в больших объёмах
Оптимизированы для платформ NVIDIA и других вычислительных систем в сфере искусственного интеллекта.

Компания Micron объявила на конференции NVIDIA GTC 2026 о начале производства больших объёмов памяти, оптимизированной для платформы NVIDIA Vera Rubin и других вычислительных систем в сфере искусственного интеллекта, сообщает TweakTown.

Источник изображения: Micron, TweakTown

В список входят чипы памяти HBM4 по 36 ГБ, состоящие из 12 вертикально сложенных кристаллов DRAM. Новая память обеспечивает пропускную способность более 11 Гбит в секунду на контакт, что потенциально позволит достичь общей пропускной способности памяти 2,8 ТБ в секунду и более высоких значений. По подсчётам Micron, пропускная способность HBM4 в 2,3 раза превышает показатели HBM3E и при этом новое поколение памяти на 20% эффективнее. Дальше больше — Micron уже поставляет клиентам чипы по 48 ГБ, в состав которых входит 16 кристаллов DRAM.

Также Micron анонсировала модули оперативной памяти SOCAMM2 для платформ с процессорами NVIDIA Vera и стоечных решений NVIDIA Vera Rubin NVL72 с центральными и графическими процессорами NVIDIA. Модули представлены в вариантах объёмом от 48 до 256 ГБ. Это позволяет выделить на каждый процессор до 2 ТБ памяти с пропускной способностью до 1,2 ТБ в секунду.

В дополнение Micron сообщила о массовом производстве твердотельных накопителей серии 9650 с поддержкой PCIe Gen6, которые оптимизированы по скорости, задержке и эффективности, и могут использоваться в системах с жидкостным охлаждением. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 28 ГБ в секунду, а случайная производительность — 5,5 млн. операций ввода-вывода в секунду. По данным компании, эти новые SSD-накопители для дата-центров в два раза быстрее решений Gen5 и в два раза эффективнее по производительности на ватт.

«Новая эра искусственного интеллекта будет связана с созданием высокоинтегрированных платформ, созданных на основе совместных инженерных инноваций в рамках всей экосистемы», — заявил Сумит Садана (Sumit Sadana), исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron Technology.

#nvidia #micron #память
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
4
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
SpaceNews: Mantis Space создаст спутниковую группировку для подзарядки спутников лазерами
+
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
9
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Samsung и SK hynix пересматривают планы по расширению выпуска DRAM из-за риска перепроизводства
2
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
15
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
+
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Chato-Boot
21:56
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Китя.
21:56
амудэ не обламывайся FSR 5 завезут.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Дмитрий Чепурин
21:23
Ни одно поколение XBox не утерло нос PS. С чего это вдруг новое поколение утрет?
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
Bernigan
21:21
Это верно, амд лишь создаёт вид деятельности, по факту только меняет цифры в названии своего апскейлера, а качество не растёт. А ДЛСС уже скоро будет превращать игры в фильмы, амд никогда такого не до...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Никита Абсалямов
21:14
Мда... всё так же хуже чем i7 тех же годов...
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
Эдуард Кузнецов
21:04
На помойке места уже нету, всё завалено его бесполезными ровесниками от Интел. А этот процессор настолько знаменит, даже среди синюков, что заслуживает памятник))
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
hohloeb
20:44
ну тут совсем без вариантов уже: любой хейтер однозначно просто завистливый амудешник. без такого феноменального преображения рендеринга играть уже невозможно будет.
Bethesda назвала демоверсию DLSS 5 «очень предварительным вариантом»
hohloeb
20:39
разумно для нейронок отдельную память выпускать, а потребительскую оставить в покое.
Samsung показала новое поколение памяти HBM4E с 48 ГБ на стек и скоростью 16 Гбит/с
hohloeb
20:35
амдшной fsr даже сто итераций не помогут, всегда будут в догоняющих в лучшем случае, пока нвидия двигает технологии вперёд.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
hohloeb
20:32
ты просто отсталый, такие ещё в совке топили против наступления эры цифровизации, что кибернетика зло, в итоге утопился совок, а цифровизация везде и всюду. так и тут, пока отсталые остаются на обочин...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
