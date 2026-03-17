В NVIDIA не уточнили, какие видеокарты будут поддерживать DLSS 5

Компания NVIDIA анонсировала на конференции GTC 2026 набор технологий DLSS 5. Новой целью становится улучшение визуальной составляющей в играх за счёт нейронного рендеринга более качественного освещения и добавления деталей составляющим сцены, сообщает VideoCardz.com. Релиз запланирован на осень 2026 года.

По данным NVIDIA, модель DLSS 5 использует данные о цветах и векторах движения в каждом кадре для улучшения освещения и материалов в соответствии с 3D-сценой. NVIDIA заявляет, что система работает в реальном времени при разрешении до 4K и разработана для обеспечения детерминированного и согласованного вывода от кадра к кадру, что является ключевым требованием для игр.

Компания позиционирует DLSS 5 как обновление визуального конвейера, а не как ещё один этап генерации кадров. NVIDIA заявляет, что модель обучена понимать элементы сцены, такие как кожа, волосы, ткань и условия освещения, а затем использовать эту информацию для улучшения эффектов, таких как подповерхностное рассеивание, блеск ткани и взаимодействие света с волосами. Разработчики также получат элементы для управления интенсивностью, цветокоррекцией и масками, а интеграция будет осуществляться через существующую платформу NVIDIA Streamline, которая уже используется для DLSS и Reflex.

О поддержке DLSS 5 в своих играх уже объявили ряд крупных издателей и студий, среди которых Bethesda, Capcom, Ubisoft, NetEase, Tencent и Warner Bros. Games. В список первых игр, которые будут поддерживать DLSS 5, вошли Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, Delta Force, NARAKA: BLADEPOINT, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

В NVIDIA не уточнили, какие видеокарты будут поддерживать DLSS 5. Демонстрационная система на выставке оснащалась двумя GeForce RTX 5090. Как объяснили в Digital Foundry, предстоит ещё много работы по оптимизации, включая потребление видеопамяти. По крайней мере, подтверждено, что к моменту релиза для DLSS 5 должно хватить одной видеокарты.