Также обновили интерфейс и исправили ошибки

Компания Intel выпустила XeSS Inspector 2.5, новую версию своего инструмента для отладки технологий XeSS в играх, сообщает VideoCardz.com. Обновление добавляет полную поддержку набора технологий XeSS 3 и многочисленные улучшения для компонентов XeSS-SR, XeSS-FG и XeLL, модернизирует пользовательский интерфейс.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Инструментарий XeSS Inspector предназначен не для обычных пользователей, а для разработчиков, которые работают над интеграцией технологий XeSS в игры и приложения. Для этого XeSS Inspector предлагает возможности для мониторинга параметров выполнения, проверки маркеров и вызовов API, а также создания дампов рабочих процессов XeSS-SR и XeSS-FG. Обновлённый интерфейс призван упростить использование инструмента во время разработки и отладки.

Остальная часть обновления посвящена исправлениям и оптимизации. Intel отмечает улучшенную поддержку DPI для правильного масштабирования окон, исправление сбоя дескриптора Vulkan при включённом оверлее, восстановление функциональности таймера GPU, исправления безопасности, а также более обширную работу над обработкой API, очисткой ресурсов, стабильностью и производительностью.